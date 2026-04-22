Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (SN 2001, ngụ TPHCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ điều tra, sự việc bắt đầu lộ diện vào cuối tháng 3 vừa qua, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Huy cùng một đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây tín dụng đen do Huy vận hành.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Hoàng Đức Huy. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 4/2025, Huy bắt đầu tổ chức hoạt động cho vay tiền dưới hình thức góp ngày và cho vay "đứng". Để tìm kiếm khách hàng, Huy thực hiện giao dịch chủ yếu qua điện thoại và chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt trực tiếp.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, Huy không thế chấp giấy tờ hay tài sản của người vay. Thay vào đó, đối tượng tự đặt ra các khoản chi phí vô lý như: phí dịch vụ, tiền cà phê, tiền đi lại… Thực chất, các khoản phí này là thủ đoạn để "độn" lãi suất thực tế lên mức cao ngất ngưởng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài hợp pháp trên giấy tờ.

Điển hình cho sự tàn khốc của kiểu vay nặng lãi này là trường hợp của bà N.T.K.C. Ban đầu, bà C. chỉ vay của Huy 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do lãi suất quá cao và cách tính "lãi chồng lãi", bà C. không có khả năng chi trả đúng hạn.

Lợi dụng tình thế này, Huy ép người vay thực hiện chiêu trò "đáo hạn dây chuyền" – tức là vay khoản nợ mới để trả nợ cũ. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm (từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026), Huy đã ép bà C. thực hiện tổng cộng 47 khoản vay.

Cơ quan điều tra tính toán, lãi suất mà Huy áp dụng lên đến 1%/ngày (tương đương 365%/năm). Mức lãi này gấp hơn 18 lần so với quy định tối đa của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền mà đối tượng này thu lợi bất chính từ các nạn nhân được xác định là hơn 402 triệu đồng.

Ngoài hình thức vay góp, Huy còn triển khai cho vay "đứng" với số tiền lớn, ép khách hàng đóng lãi định kỳ 5 ngày một lần. Hình thức này khiến người vay nhanh chóng kiệt quệ về tài chính và rơi vào cảnh nợ nần không lối thoát.