Trở về nhà sau khi nhận quyết định tuyển dụng vào công tác tại Công an xã Diên Khánh sáng 3/6, chị Lê Thị Thùy Hân, 29 tuổi, vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, vẫn chưa hết bồi hồi.

Chị Hân được Công an tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân theo hình thức tạm tuyển 6 tháng, kể từ ngày 1/6/2026. Sau thời gian này, Công an tỉnh sẽ xem xét quyết định biên chế đối với chị.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định tuyển dụng vào Công an nhân dân cho chị Lê Thị Thùy Hân. Ảnh: X.N

‘Tôi phải mạnh mẽ để con có điểm tựa’

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Hân cho biết, gần 2 tháng trước, khi nhận được thông tin bản thân được xem xét tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân, chị còn nhiều ngập ngừng. Thời điểm ấy, nỗi đau mất chồng chưa nguôi, con gái còn quá nhỏ, mọi việc trong gia đình vẫn ngổn ngang.

“Khi ấy, tôi rất bối rối, chưa kịp nghĩ gì xa. Đặc biệt, vào ngành Công an nhân dân với tôi là điều chưa từng nghĩ đến”, chị nhớ lại.

Những ngày sau đó, sự quan tâm của người thân, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng đội của chồng và chính quyền địa phương khiến chị suy nghĩ nhiều hơn. Chị nghĩ về người chồng đã khuất, về con nhỏ và gia đình hai bên, rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.

Từ chỗ ngập ngừng, chị Hân quyết định làm hồ sơ xét tuyển vào ngành công an. Với chị, quyết định bước vào lực lượng Công an nhân dân không chỉ để có công việc ổn định sau biến cố, mà còn là trách nhiệm với chồng, con gái và gia đình hai bên.

“Chồng tôi rất tâm huyết với công việc. Vì vậy, tôi muốn tiếp nối lý tưởng mà anh đã chọn, tiếp tục gìn giữ màu áo mà anh từng hết lòng cống hiến”, chị Hân tâm sự.

Chị Lê Thị Thùy Hân, vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: X.N

Nhắc đến người chồng đã khuất, giọng chị Hân chùng xuống. Người vợ trẻ nói, nỗi đau mất chồng là khoảng trống không dễ bù đắp, song con gái chính là động lực để chị mạnh mẽ hơn.

Chị bộc bạch, hai vợ chồng cưới nhau năm 2020, khó khăn lắm mới có được một cháu. “Giờ tôi phải mạnh mẽ để chăm con, để con có điểm tựa khi ba mất”, chị Hân nói.

Người vợ kể, chồng mình là con thứ hai trong gia đình, cũng là trụ cột chính. Bố chồng tuổi cao, mắc bệnh suy thận mạn, thường xuyên phải chạy thận; chị gái anh đang hồi phục sau tai nạn giao thông. Vì vậy, sau mất mát, chị phải cùng gia đình hai bên gắng gượng vượt qua khó khăn.

Chị kể, gần 100 ngày từ khi chồng mất, Công an tỉnh Khánh Hòa, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, các đơn vị và đồng đội của anh Hải thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Những lần thăm hỏi, động viên và cả những bữa cơm thân tình giúp chị cảm thấy mình không đơn độc.

“Gia đình luôn nhận được sự quan tâm của công an tỉnh và các đơn vị. Đó là nguồn động viên lớn giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Người thân khi biết tôi được tuyển dụng vào Công an nhân dân cũng rất mừng”, chị Hân nói.

Sẵn sàng học lại từ đầu trong môi trường mới

Nhận quyết định công tác tại Công an xã Diên Khánh, chị Hân thừa nhận ban đầu có chút áp lực khi bước vào môi trường mới. Tuy nhiên, biết công việc dự kiến đảm nhiệm liên quan đến chuyên môn kế toán, chị phần nào yên tâm hơn bởi trước đây từng học ngành Quản trị kinh doanh và có 5 năm làm kế toán tại một công ty ở Diên Khánh.

“Công việc mới chắc chắn có áp lực vì khác trước rất nhiều. Nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, chị Hân khẳng định.

Chị Hân cùng người thân tại lễ trao quyết định tuyển dụng vào ngành công an. Ảnh: X.N

Trong hành trình mới, chị mong mình sống xứng đáng với sự quan tâm của ngành công an và sự hy sinh của chồng. Đồng thời, chị Hân muốn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp và cho biết sẽ nỗ lực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới. Trong thời khắc đặc biệt này, người phụ nữ 29 tuổi muốn gửi lời nhắn nhủ đến người chồng đã anh dũng hy sinh Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải rằng, con gái vẫn khỏe, gia đình vẫn ổn và chị đang cố gắng bước tiếp.

“Từ ngày anh mất, bé con vẫn khỏe, gia đình mình vẫn ổn. Em sẽ cố gắng chăm con và làm tốt công việc mới”, chị nghẹn ngào.