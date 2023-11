Chiều nay (18/11), tại nhà riêng của bố mẹ Đại úy Trần Trung Hiếu (32 tuổi) ở tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hàng trăm người dân, thân nhân, đồng đội đã có mặt để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân có mặt tại nhà bố mẹ Đại úy Trần Trung Hiếu để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: TL

Trong căn nhà nhỏ, chị Hà Thị Cẩm Tú (SN 1993, vợ của Đại úy Trần Trung Hiếu) khóc ngất, được người thân và đồng đội của chồng dìu đi trong tiếng nấc nghẹn. Người vợ trẻ vẫn chưa thể chấp nhận nỗi mất mát lớn khi chồng, bố của hai đứa trẻ đột ngột ra đi, vì chỉ trước đó tầm 2 giờ anh còn nhắn tin hứa xong việc sẽ về mua đồ chơi cho con.

Chị Hà Thị Cẩm Tú (vợ Đại úy Trần Trung Hiếu) đau xót trước mất mát quá lớn. Ảnh: TL

"Trước đó anh còn nhắn tin cho em, hứa xong nhiệm vụ sẽ về mua đồ chơi cho con, lên kế hoạch sắp xếp chuyến đi chơi xa cho cả nhà. Anh còn nói với em sẽ cố gắng xây nhà vào năm sau. Nhưng bây giờ, tất cả mãi dang dở, anh lại bỏ mẹ con em rời đi như thế này...", chị Tú khóc ngất tại đám tang của chồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bồng con gái của Đại úy Hiếu lên thắp hương. Ảnh: TL

Chị Tú kể, đầu giờ chiều 13/11, trong tin nhắn qua mạng xã hội, anh Hiếu còn nhắc vợ là hết đợt làm việc này sẽ đưa cả gia đình đi du lịch xa một chuyến. "Còn súng nhựa để chơi bắn nước cho Thỏ và Mận, bố đừng quên nha", chị Tú dặn. Và sau đó Đại úy Hiếu nhắn lại: "Quên sao được, tối nay bố mua luôn" - chị Tú nhớ lại lời chồng và lời hứa ấy mãi mãi nằm lại trong những dòng tin nhắn.

Chị Tú đau khổ, khóc ngất tại đám tang chồng. Ảnh: TL

Khoảng 2 tiếng sau khi nhắn tin với chồng, chị Tú nhận được hung tin, anh Hiếu bị Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi), nghi phạm mua bán ma túy (cỏ Mỹ) dùng kéo đâm nhiều nhát tại đền chợ Củi. Chị vội vàng đến bệnh viện và choáng váng khi nghe bác sĩ nói chồng tiên lượng xấu.

Bốn ngày ở bệnh viện chăm chồng, chị Tú nói đó là quãng thời gian dài và khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi anh thiếu máu, chị đăng thông tin lên mạng, ngay lập tức nhận hàng trăm lượt chia sẻ hỗ trợ, dù AB là nhóm máu khá hiếm. Đủ máu, nhưng bác sĩ tiên lượng tình trạng sức khoẻ rất xấu. Những tưởng mọi cố gắng của chị, của đồng đội, người thân sẽ níu giữ được sự sống cho anh, nhưng nào ngờ... chồng của chị mãi mãi nằm lại ở tuổi 32.

Đồng đội khóc nghẹn ngào tại đám tang của Đại úy Hiếu. Ảnh: TL

Trong chiều nay, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc Công an; Ban lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân; cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ cũng có mặt để tổ chức lễ tiễn biệt Đại úy Trần Trung Hiếu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có mặt tiễn đưa người đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: TL

Thắp hương tưởng nhớ, các cán bộ, chiến sĩ, đồng đội của Đại úy Hiếu cũng ghi lại những dòng tiễn biệt đầy xúc động. Trong cuốn sổ tang, Đại tá Nguyễn Hồng Phong ghi: "Nhận thông tin em về với tổ tiên, anh cũng như hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bàng hoàng không ai tin là sự thực.

Giờ đây, chỉ có thể nói lời cảm ơn: Cảm ơn cha mẹ, quê hương Nghi Xuân đã sinh ra em - Đại úy Trần Trung Hiếu, trung với Đảng, hiếu với dân. Cảm ơn em đã tận tâm, tận lực, hy sinh thân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân... Xin hứa với em, người đồng đội trẻ tuổi, anh em CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ nỗ lực đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi xã hội, để sự hy sinh của em thêm ý nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Những dòng xúc động của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh ghi vào sổ tang. Ảnh: TL

Tại lễ truy điệu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Đại úy Trần Trung Hiếu, cũng như quá trình phấn đấu những năm công tác trong lực lượng Công an.

Hàng trăm người dân có mặt để tiễn đưa Đại úy Hiếu. Ảnh: TL

Lễ truy điệu Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: TL

Lễ di quan theo nghi lễ Công an nhân dân. Ảnh: TL

Đoàn xe tang đưa thi hài Đại úy Trần Trung Hiếu đến an táng tại nghĩa trang A Bạch, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).