Sau trận mưa lớn kéo dài, tường bao một công trình ở Đồng Nai bất ngờ bị vỡ, khiến bùn đất đổ ra đường, tràn vào nhà một số hộ dân.

Ngày 8/10, UBND phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ việc vỡ tường bao công trình, khiến bùn đất tràn vào nhà dân.

Hiện trường vụ vỡ tường bao công trình. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, tối 7/10, sau trận mưa lớn kéo dài, tại khu vực hẻm 238 đường Phan Trung, tường bao của công trình xây dựng nhà ở kết hợp thương mại do Tập đoàn Bcons thi công bất ngờ bị vỡ.

Sau đó, bùn đất từ bên trong công trình theo dòng nước tràn qua tường bao, đổ xuống khu vực hẻm 238 đường Phan Trung rồi lan sang đường Dương Tử Giang.

Bùn đất tràn vào nhà dân. Ảnh: T.H

Một số hộ dân cho biết, thời điểm xảy ra sự cố trời mưa lớn, nước cùng bùn đất từ phía công trình đổ ra khá nhanh. Người dân phải tìm cách ngăn dòng bùn, di chuyển đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa.

“Bùn đất tràn vào ngập hết nhà, khu vực thang máy cũng bị ảnh hưởng”, chị Thanh Hương, người dân trong khu vực cho biết

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường Tam Hiệp phối hợp với đơn vị thi công nhanh chóng có mặt, huy động nhân lực khắc phục, dọn dẹp cho người dân.

Khu vực vỡ tường bao công trình sáng 8/10. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet sáng 8/10, khu vực tường bao bị vỡ đã được che chắn, khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, phần tường bao liền kề xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, đe dọa an toàn người dân và phương tiện lưu thông.

Vết nứt xé dài trên tường bao công trình, nguy cơ đổ sập. Ảnh: Hoàng Anh

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của phần tường bao còn lại và phối hợp với đơn vị thi công khắc phục hậu quả.