Thị trường ô tô Việt Nam thời gian gần đây chứng kiến sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe gầm cao với thiết kế hiện đại, trẻ trung và nhiều tính năng tiện ích phù hợp cho cả nhu cầu gia đình lẫn công việc.

Không chỉ ghi điểm nhờ kiểu dáng bắt mắt, tính đa dụng khi di chuyển linh hoạt trong nhiều điều kiện đường sá, những mẫu xe gầm cao ở phân khúc SUV/crossover hay MPV còn liên tục được các hãng áp dụng chính sách ưu đãi sâu, giảm giá mạnh. Đây được xem là cơ hội hấp dẫn cho người tiêu dùng muốn sở hữu một chiếc xe vừa thời trang, vừa thực dụng mà vẫn tiết kiệm chi phí đáng kể.

Trong tầm giá trên dưới 600 triệu đồng, một số cái tên thuộc phân khúc MPV dưới đây là những lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng:

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Mitsubishi Xpander hiện được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Thời điểm hiện tại, Xpander tiếp tục được đại lý hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 30-35 triệu đồng. Riêng xe Xpander sản xuất năm 2024 (VIN 2024), ngoài giảm 50% lệ phí trước bạ, còn được giảm giá từ 45,5-75 triệu đồng. Cụ thể, bản 1.5MT số sàn VIN 2024 được giảm 45,5 triệu đồng, đưa giá bán từ 560 triệu xuống còn khoảng 514,5 triệu đồng.

Hai bản số tự động AT và AT Premium giảm lần lượt 45 và 73 triệu, đưa giá xuống còn 553 và 585 triệu đồng. Xpander Cross – bản cao cấp nhất mang phong cách lai SUV giảm "kịch khung" tới 75 triệu đồng, đưa giá bán chỉ còn 623 triệu đồng.

Với mức giảm trên, hai phiên bản cao cấp là Xpander AT Premium và Xpander Cross có giá chỉ trên dưới 600 triệu đồng, phù hợp với khá nhiều người ưa thích một mẫu xe đa dụng, hiện đại và thời trang.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross được ra mắt khách Việt vào tháng 3/2022 và ngay lập tức tạo nên cơn sốt ở dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, đồng thời tạo ra đối trọng đáng gờm của Xpander. Thậm chí trong nhiều tháng, mẫu xe của Toyota còn có doanh số vượt lên trên người đồng hương đến từ Nhật Bản.

Toyota Veloz Cross đang được bán ra tại Việt Nam với 2 phiên bản, 1.5 CVT và 1.5 TOP cùng giá bán lần lượt là 658 và 698 triệu đồng. Cả hai đều sử dụng khối động cơ dung tích 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 137 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động vô cấp CVT.

Trong tháng 8, cả hai phiên bản của Veloz Cross đều được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 64-66 triệu đồng. Như vậy, giá bán của mẫu xe này chỉ còn trên dưới 600 triệu đồng, khá phù hợp với những người yêu thích một mẫu xe Nhật Bản đa dụng, nhiều trang bị hiện đại, có thể chở được đông người.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Hiện, Suzuki XL7 Hybrid cũng đang được hãng và đại lý giảm 100% lệ phí trước bạ, nhờ đó, mẫu xe sử dụng động cơ hybrid hiếm hoi trong phân khúc MPV giảm khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 540 triệu.

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Ngoài các mẫu xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ, với tầm tài chính khoảng 600 triệu, khách hàng Việt còn có thể có nhiều sự lựa chọn xe gầm cao chất lượng khác ở phân khúc B-SUV 5 chỗ ngồi có phần trẻ trung hơn.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce là mẫu mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV từ đầu năm 2024 nhưng đã ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng và nhiều tháng dẫn đầu phân khúc.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Trong tháng 8/2025, Mitsubishi Xforce có nhiều ưu đãi, bao gồm hỗ trợ 100% phí trước bạ cho bản thấp nhất GLX (tương đương 60 triệu đồng) và hỗ trợ 50% trước bạ cho các phiên bản Premium, Ultimate tương đương giá trị khoảng 32-35 triệu đồng.

Mazda CX-3

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Đầu tháng 8 vừa qua, THACO Auto công bố thông tin về việc lắp ráp Mazda CX-3 tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo đó, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán lần lượt 549, 579, 619 và 659 triệu đồng. So với giá của các phiên bản CX-3 nhập khẩu trước đây từ 522-641 triệu đồng, giá của phiên bản mới lắp ráp trong nước tăng cao hơn từ 18-30 triệu đồng. Tất cả phiên bản của New CX-3 vẫn sử dụng động cơ 1.5L SkyActiv-G, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước, kèm chế độ lái thể thao.

Dù không phải là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV nhưng Mazda CX-3 là một trong những chiếc xe có ngoại hình bắt mắt, hiện đại với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn với tầm giá trên dưới 600 triệu đồng.

KIA Seltos

KIA Seltos là cái tên từng dẫn đầu phân khúc B-SUV ngay sau khi ra mắt vào tháng 8/2020. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

KIA Seltos được THACO làm mới vào đầu năm 2024 dưới dạng lắp ráp trong nước và đưa ra thị trường tới 7 phiên bản với giá bán từ 599-799 triệu, sử dụng hai khối động cơ là 1.5L Turbo kết hợp với hộp số tự động 7 cấp cho công suất cực đại 158 mã lực và động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại 113 mã lực.

Nếu như 4 bản cao cấp nhất có giá bán khá cao trên 700 triệu đồng thì 3 bản thấp là 1.5L AT (599 triệu đồng), 1.5L Deluxe (639 triệu đồng) và 1.5 Turbo Deluxe (659 triệu đồng) lại có giá bán mềm hơn, phù hợp với những người có tầm tài chính vừa phải.

