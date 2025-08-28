Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang trầm lắng nhiều tháng qua, hầu hết các hãng xe liên tục tung ra chính sách khuyến mãi, giảm giá để kích cầu.

Thế nhưng, Toyota Việt Nam lại vừa ghi nhận một đợt điều chỉnh giá theo hướng tăng, khiến nhiều khách hàng bất ngờ.

Giá xe Toyota Camry bất ngờ được điều chỉnh tăng giá từ 10-12 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ website chính thức của Toyota Việt Nam ngày 27/8, toàn bộ phiên bản của mẫu sedan cỡ D Toyota Camry (gồm động cơ xăng và hybrid) cùng hai phiên bản động cơ xăng của Toyota Fortuner đều được niêm yết tăng giá từ 8 – 12 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản Camry 2.0Q tăng từ 1,22 tỷ đồng lên 1,232 tỷ đồng, Camry 2.5 HEV MID tăng từ 1,46 tỷ đồng lên 1,472 tỷ đồng và Camry 2.5 HEV TOP tăng từ 1,53 tỷ đồng lên 1,542 tỷ đồng

Trong khi đó, phiên bản Fortuner Legender 2.7AT 4x2 tăng từ 1,29 tỷ đồng lên 1,298 tỷ đồng và phiên bản Fortuner Legender 2.7AT 4x4 tăng từ 1,395 tỷ đồng lên 1,403 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Camry thế hệ mới tăng giá kể từ khi ra mắt tại Việt Nam tháng 10/2024. Trong khi đó, Fortuner máy xăng 2.7L – được nhập khẩu nguyên chiếc từ 2021 – đã có nhiều lần điều chỉnh, bao gồm tăng 33 triệu đồng (11/2022) và giảm 64 – 69 triệu đồng (1/2024).

Toyota Fortuner đã từng một thời không có đối thủ ở phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ. Ảnh: TMV

Ban đầu, nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng giá nhẹ này có thể liên quan đến biến động tỷ giá ngoại tệ. Tuy nhiên, chia sẻ với VietNamnet, Toyota Việt Nam đã chính thức lên tiếng, khẳng định đây chỉ là lỗi hệ thống.

Trong quá trình nâng cấp phần mềm, giá niêm yết trên website đã bị sai lệch.

Sau khi phát hiện, hãng nhanh chóng khắc phục và khẳng định giá bán thực tế của hai mẫu xe Toyota Camry và Fortuner không thay đổi.

Toyota cũng nhấn mạnh, mọi quyết định điều chỉnh giá nếu có sẽ được công bố minh bạch trên website chính thức và các kênh truyền thông.

Về doanh số bán hàng, cả Camry và Fortuner hiện không còn là sản phẩm chủ lực của Toyota tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 7/2025, Toyota Camry bán được 1.356 xe, vẫn giữ ngôi đầu trong phân khúc sedan cỡ D.

Thế nhưng, sự hụt hơi và nguy cơ "khai tử" của Mazda6 và Honda Accord liên tục nằm trong nhóm xe bán chậm trong nhiều năm qua đã cho thấy phân khúc sedan cỡ D đã không còn nhiều sức hút như trước.

Ở phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ, Toyota Fortuner cũng không còn giữ được vị thế của ông vua phân khúc từ năm 2020 và đến thời điểm hiện tại, doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm 2025 của Fortuner mới đạt 1.756 xe Fortuner, chỉ bằng 1/3 doanh số của Ford Everest – mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất phân khúc.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!