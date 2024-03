Volkswagen Việt Nam cho biết đã tăng giá bán hai mẫu xe Viloran và Teramont X từ đầu tháng 3, với mức tăng khoảng 20 triệu đồng. Cụ thể, mẫu xe MPV cao cấp Volkswagen Viloran có giá mới là 2,009 tỷ đồng cho bản Premium và 2,208 tỷ đồng cho bản Luxury. Còn mẫu Volkswagen Teramont X dù chưa chính thức ra mắt nhưng có giá công bố mới là 2,188 tỷ đồng, cao hơn mức giá 2,168 tỷ đồng mà các đại lý tiết lộ hồi đầu tháng 2.

Volkswagen Viloran là mẫu MPV mới ra mắt tại Việt Nam từ tháng 12/2023. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trước đó, VinFast nâng cấp trang bị bộ sạc với công suất lớn hơn, với 3 mẫu VF e34, VF 5 Plus, VF 6 cả bản Base và Plus, VF 7 bản Base sẽ đi kèm sạc AC 7,4 kW thay vì 2,2 kW, giá tăng thêm 11 triệu đồng. Các mẫu cao cấp sẽ bán kèm sạc AC 11 kW là VF 7 bản Plus và VF 9 cả bản Eco và Plus có giá tăng 12 triệu, VF 8 cả bản Eco và Plus tăng 12,5 triệu đồng.

Sau Tết Nguyên đán, một số hãng ô tô tuyên bố giảm giá. Toyota giảm từ 21-47 triệu đồng cho 2 mẫu xe Vios và Veloz Cross, Mitsubishi Xforce giảm từ 19-21 triệu đồng. Các hãng xe khác giảm giá mạnh hơn đối với xe sản xuất còn tồn kho năm 2022, 2023 như Mercedes-Benz giảm từ 210- 719 triệu đồng, Honda giảm cả 5 mẫu xe lên tới 140 triệu đồng.

Đối với mẫu Volkswagen Viloran vừa tăng giá, đây là chiếc MPV mới ra mắt vào tháng 12/2023, nằm "lơ lửng" trong phân khúc và gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Mức giá mới từ 2,009- 2,208 tỷ đồng của Volkswagen Viloran rẻ hơn hẳn so với hai mẫu MPV hạng sang như Toyota Alphard (4,370-4,475 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz V250 (3,445 tỷ đồng) và đắt hơn KIA Carnival (từ 1,209-1,834 tỷ đồng).

Volkswagen Viloran trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Volkswagen Teramont X dù chưa ra mắt nhưng đã có giá bán và xe trưng bày ở đại lý.

Trong khi đó, mẫu Teramont X cũng được nhập khẩu từ Trung Quốc như Viloran và dự kiến ra mắt trong tháng 3 này. Sau tăng giá, Teramont X vẫn rẻ hơn Ford Explorer (giá 2,399) tỷ đồng và đắt hơn Hyundai Palisade giá (1,469-1,589 tỷ đồng).

Teramont X có cấu hình 5 chỗ, bán ra chỉ một phiên bản được trang bị động cơ tăng áp 2 lít TSI, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!