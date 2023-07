Mới đây, một số đại lý KIA trên địa bàn Hà Nội chào bán mẫu xe hạng A là KIA Moring bản AT sản xuất năm 2022 với giá chỉ 338 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đến 31 triệu đồng so với giá niêm yết xe mới 2023 hiện này đang là 369 triệu đồng.

KIA Morning hàng tổn xả kho giá giảm sâu chỉ còn hơn 300 triệu đồng.

Chưa kể, nếu mua xe đợt này, khách hàng còn được giảm 50% phí trước bạ (tương đương với khoản tiền được giảm khoảng hơn 20 triệu đồng) theo chính sách kích cầu của Chính phủ dành cho xe lắp ráp trong nước.

Như vậy, sau khi cộng tất cả các ưu đãi, KIA Moring bản AT VIN 2022 hiện chỉ còn 308 triệu đồng. Trong khi đó, xe đời mới 2023 hiện chỉ được giảm giá nhẹ 2-3 triệu đồng.

Tuy nhiên, dù được coi là ô tô số tự động rẻ nhất thời điểm hiện tại, nhưng so với thời điểm cuối năm 2018 thì giá của KIA Morning 2022 vẫn chưa thể rẻ bằng. Thời điểm đó, THACO đã ra mắt phiên bản AT với trang bị giảm tối thiểu giúp giá xe chỉ còn 290 triệu đồng.

Trao đổi với VietNamNet, nhân viên kinh doanh một đại lý KIA ở Hà Nội cho biết: "Số lượng xe Morning AT đời 2022 được giảm giá hiện còn rất ít. Đây là lô xe giữ giao khách từ cuối năm ngoái nhưng vì thiếu chip nên không thể giao và tồn đến bây giờ. Đại lý gần như phải thanh lý toàn bộ lô xe này nên mới có giá ưu đãi như vậy".

Hoạt động kinh doanh ô tô gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung khiến nhiều ô tô sản xuất từ năm 2022 đến nay vẫn còn tồn kho. Để thoát "ế", nhiều đại lý, hãng xe đã phải xả hàng tồn với số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

KIA Morning là mẫu xe hạng A hiện được phân phối với 6 phiên bản bao gồm Standard MT, Standard AT, Deluxe, Luxury, GT-Line và X-Line. Xe được niêm yết giá từ 344 - 474 triệu đồng.

Dù có giá bán tương đối rẻ, tuy nhiên doanh số KIA Morning trong nhiều tháng qua chưa đạt tới ngưỡng 200 chiếc, bị đối thủ Hyundai Grand i10 bỏ xa về khoảng cách doanh số, thậm chí còn thất thế trước Toyota Wigo 2023 vừa ra mắt chỉ 1 tháng qua.

Tháng 6 vừa qua, KIA Morning đạt doanh số 150 chiếc, tăng 25% so với tháng trước (120 xe), nhưng giảm đến 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái (257 xe). Tính chung từ đầu năm đến nay, có 873 chiếc Morning được giao đến tay khách hàng, "rớt" thảm đến hơn 71% so với 6 tháng đầu năm ngoái (3.099 xe).

KIA Morning 2023 trang bị khối động cơ Kappa 1.25L, sản sinh công suất cực đại đạt 66 - 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 96 - 122 Nm, cùng 2 tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp.

