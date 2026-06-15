Tình huống "trớ trêu" và hiếm gặp vừa được ghi nhận tại một cơ sở dịch vụ lốp xe trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), khi chiếc Volkswagen của khách hàng được thợ lốp phát hiện có tới 80 chiếc đinh (loạy vít tự khoan) găm vào 3 lốp xe.

Thông tin và hình ảnh được chia sẻ bởi anh Nguyễn Đức Thi, chủ chuỗi dịch vụ ô tô Thi Lốp (Hà Nội).

Theo anh Thi, dù đã nhiều năm làm nghề sửa chữa và cung cấp lốp xe, đây vẫn là trường hợp đặc biệt khiến cả thợ kỹ thuật lẫn chủ xe không khỏi bất ngờ.

Kể về trường hợp "trớ trêu" này, anh Thi cho biết, chiếc Volkswagen của khách đến cơ sở của anh trong tình trạng cạn hơi ở nhiều bánh, hệ thống kiểm soát áp suất lốp của xe liên tục "báo đỏ".

Quan sát bằng mắt thường, những chiếc lốp này đã dính khá nhiều đinh sắt. Các kỹ thuật viên phải tháo rời lốp để xử lý, vừa nhổ từng chiếc vít và liên tục đếm số lượng.

Để tránh nhầm lẫn, nhân viên còn mời chủ xe trực tiếp chứng kiến quá trình kiểm đếm. Kết quả, có tới 80 chiếc vít bị găm vào 3 chiếc lốp, trong đó có lốp nặng nhất dính đến gần 50 đinh.

"Xấp xỉ 20 năm làm nghề tôi mới gặp trường hợp dính nhiều đinh như vậy. Thợ của tôi phải gọi cả chủ xe ra đếm vít cùng, tránh việc bị hiểu nhầm anh em cố tình bắn vít vào lốp để đếm... ăn tiền", anh Thi hài hước chia sẻ.

Có tổng cộng 80 chiếc đinh vít găm vào 3 chiếc lốp của xe Volkswagen. Ảnh NVCC

Anh Thi cho biết thêm, chủ xe là một khách quen ở phố Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là khu vực đang làm đường và nhiều công trình xây dựng nên có thể có nhiều loại vít tự khoan kể trên vương vãi trên đường. Hầu hết những chiếc đinh vít này khi cắm vào lốp dễ để lại vết đều thủng khá sâu và làm xì hơi nhanh chóng.

Dù 3 chiếc lốp của chiếc Volkswagen bị găm sâu tới tổng cộng 80 chiếc đinh vít, tuy nhiên theo anh Thi, vẫn có thể khắc phục được bằng phương pháp tráng keo vào bên trong bằng máy chuyên dụng. Đây là cách làm có chi tương đối phí cao, nhưng vẫn đảm bảo các lốp sử dụng lại bình thường.

Anh Nguyễn Đức Thi - chủ hệ thống cửa hàng Thi Lốp tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, khi lưu thông trên đường, tài xế nên thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp, đặc biệt sau khi đi qua khu vực đang thi công, công trường xây dựng hoặc những tuyến đường có nhiều vật liệu rơi vãi như đinh, vít tự khoan.

Việc phát hiện sớm các vật thể lạ cắm vào lốp có thể giúp hạn chế nguy cơ xì hơi đột ngột, nổ lốp và tránh những sự cố mất an toàn khi xe đang vận hành ở tốc độ cao.

Khi phát hiện lốp dính đinh hoặc vít, người sử dụng không nên tự ý rút vật nhọn ra khỏi lốp. Bởi trong nhiều trường hợp, chính chiếc đinh hoặc vít đang tạm thời bịt kín lỗ thủng, giúp lốp chưa bị mất áp suất hoàn toàn. Việc rút ra đột ngột có thể khiến lốp xì hơi nhanh, làm xe mất ổn định và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giảm tốc độ, quan sát tình trạng xe và đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa uy tín gần nhất để kiểm tra, vá hoặc thay lốp nếu cần thiết. Đồng thời, việc kiểm tra áp suất lốp định kỳ và trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) cũng là giải pháp hữu hiệu giúp người lái phát hiện sớm các bất thường, nâng cao an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Bạn có đánh giá gì về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!