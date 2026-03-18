Lần đầu tiên, VPBank SME cùng Newing tổ chức một diễn đàn chuyên sâu dành riêng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) - những ngành đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam.

Chương trình sẽ diễn ra từ 8h - 12h ngày 20/3/2026 tại GEM Center (TP.HCM), với chủ đề “Sức bật mới cho cuộc chơi lớn”, mở ra những cách tiếp cận mới cho hành trình phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Chỉ sau ít ngày mở đăng ký, SME Forum 2026 đã nhận được lượng quan tâm vượt xa dự kiến và đóng đăng ký từ 12/3/2026.

Diễn đàn chuyên sâu cho doanh nghiệp sản xuất, FMCG

Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến bài toán của doanh nghiệp không còn dừng ở việc có tăng trưởng hay không, mà chuyển sang tìm kiếm con đường tăng trưởng dài hạn và bền vững. Từ nhu cầu đó, SME Forum 2026 được xây dựng như một không gian kết nối dành cho các nhà sáng lập và đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Việt, do VPBank SME phối hợp cùng Newing triển khai.

Nội dung diễn đàn được cấu trúc xoay quanh bốn trụ cột: Mở rộng - Đổi mới - Chinh phục - Thực thi. Ở trụ cột “Mở rộng” - các chuyên gia sẽ bàn về cách doanh nghiệp tăng quy mô mà không làm “gãy” hệ thống vận hành, đặc biệt là chuỗi cung ứng - yếu tố chịu áp lực đầu tiên khi sản lượng và thị trường mở rộng.

Trụ cột “Đổi mới” tập trung vào bài toán chuyển giao thế hệ trong doanh nghiệp gia đình và quá trình tái cấu trúc mô hình kinh doanh. Trụ cột “Chinh phục” hướng đến những bài học lãnh đạo trong giai đoạn khủng hoảng hoặc biến động. Khép lại, trụ cột “Thực thi” nhấn mạnh năng lực biến chiến lược thành hành động cụ thể trong vận hành doanh nghiệp.

Diễn đàn cũng quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từng điều hành tổ chức quy mô lớn tại châu Á.

Ông Rajesh Achanta, cựu Phó Chủ tịch Vận hành Cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn P&G, người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng toàn cầu. Trong thời gian làm việc tại P&G, ông từng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng phục vụ hơn 1.000 đối tác bán lẻ tại 20 thị trường, với doanh số vận hành khoảng 7 tỉ USD mỗi năm.

Các diễn giả khác như bà Vưu Lệ Quyên, CEO Biti’s, với câu chuyện tái định vị thương hiệu truyền thống; ông Pierre Pang, CEO thế hệ thứ ba của Tập đoàn Mamee (Malaysia); ông Vũ Hùng Sơn, đại diện thế hệ kế thừa của Bảo Tín Group; hay ông Tan Sri Jeffrey Cheah, nhà sáng lập Tập đoàn Sunway - tập đoàn đa ngành có giá trị khoảng 11 tỉ USD…

Một điểm nhấn khác của chương trình là workshop chuyên sâu do ông Rajesh Achanta trực tiếp dẫn dắt, dành riêng cho 50 doanh nghiệp SME là khách hàng của VPBank.

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp bằng tri thức

Với tinh thần “Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức”, SME Forum 2026 mang đến tinh hoa tri thức được chắt lọc từ trải nghiệm vận hành của các chuyên gia và nhà lãnh đạo hàng đầu trong nước và quốc tế. SME Forum 2026 cũng cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét: vai trò của ngân hàng trong mối quan hệ với doanh nghiệp đang thay đổi. Nếu trước đây ngân hàng chủ yếu cung cấp vốn, thì hiện nay nhiều tổ chức tài chính đang chuyển sang mô hình đồng hành chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ về tài chính mà còn về tri thức, công nghệ và kết nối thị trường.

Tại VPBank SME, định hướng này được thể hiện thông qua chiến dịch “Chạm thịnh vượng” - hệ sinh thái giải pháp dành cho doanh nghiệp được xây dựng trên bốn trụ cột: bồi dưỡng kiến thức, vững mạnh tài chính, số hóa toàn diện và mở lối kinh doanh.

Bên cạnh các sản phẩm tài chính như nguồn vốn kinh doanh, dòng thẻ doanh nghiệp VPBiz hay nền tảng ngân hàng số VPBank NEO Biz, ngân hàng còn triển khai chương trình “Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức” nhằm tạo ra những diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế.

Ông Đào Gia Hưng - Giám đốc phụ trách VPBank SME chia sẻ, “Trong quá trình đồng hành cùng SME, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về tri thức quản trị thực tiễn ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp tài chính, VPBank SME từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ, trong đó tri thức là một trụ cột quan trọng. Thông qua SME Forum 2026, chúng tôi mong muốn mang đến những góc nhìn có thể áp dụng ngay vào thực tế, giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”.

SME Forum 2026 cũng được VPBank SME định hướng không chỉ là một sự kiện riêng lẻ mà là bước khởi đầu cho chuỗi chương trình chuyên sâu theo đặc thù - ngành mà ngân hàng dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Phương Dung