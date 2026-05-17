Đánh bại Thanh Hóa 2-0, CAHN đăng quang LPBank V-League trước 3 vòng đấu. Đánh giá về chiến thắng trước Thanh Hóa, HLV Polking nói: "Chúng tôi biết trước rằng Thanh Hóa gây ra rất nhiều khó khăn cho mình. Họ có những cầu thủ chất lượng, còn rất trẻ và chẳng có gì để mất cả.

Chúng tôi cũng biết trước kết quả từ phía Thể Công Viettel nên hiểu rằng mình buộc phải thắng. Tôi gửi lời chúc mừng lớn nhất đến các cầu thủ. Cái cách mà họ thi đấu không chỉ trong ngày hôm nay, mà là trong suốt cả mùa giải. Tôi nghĩ điều đó thật khó tin, chúng tôi chỉ thua đúng một trận, giành được rất nhiều điểm.

CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Ảnh: S.N

Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch. Và giờ chúng tôi cần có một kế hoạch tốt, một chiến lược tốt vì mùa giải tới, chúng tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn thế này nữa".

Về tình huống Đình Bắc và Alan tranh quả penalty, HLV Polking cho biết: "Tôi nghĩ đây cũng là một phần của bóng đá. Alan bị chấn thương một thời gian dài, bình thường cậu ấy là người sút phạt đền của đội. Nhưng Bắc thời gian qua làm rất tốt và cậu ấy là người thực hiện những quả phạt đền gần nhất khi Alan vắng mặt.

Đó là lý do vì sao tôi nghĩ họ tranh luận với nhau. Cả hai đều muốn ghi bàn, tôi thích việc cả hai đều có khát khao ghi bàn, khát khao chiến thắng. Sút phạt đền chưa bao giờ là dễ dàng vì áp lực là rất lớn, nên tôi thà chọn việc có hai cầu thủ đều muốn sút, còn hơn là không có ai đủ dũng khí để bước lên thực hiện. Chuyện này xảy ra là hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, làm rõ mọi thứ cho lần tới và vậy là xong".

Đình Bắc và Alan tranh đá 11m. Ảnh: S.N

"Công lao lớn nhất thuộc về các cầu thủ vì chính họ là những người đã thực hiện điều đó trên sân. Công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều vì tôi có những cầu thủ rất giỏi, và tôi mừng cho họ.

Chúng tôi luôn cần phải làm chủ trên sân nhà, và vô địch V-League hàng năm, mọi mùa giải. Nhưng giờ đây đội đang có cơ hội để bước ra đấu trường Champions League, trở lại với các giải đấu của AFC. Ở đó, chúng tôi cũng muốn thể hiện chất lượng mà đội hình này đang sở hữu", thuyền trưởng CAHN chia sẻ.