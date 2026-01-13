Trong năm 2025, VTV Bình Điền Long An giành hạng ba Cúp Hoa Lư – Bình Điền, hạng ba Cúp Hùng Vương, lên ngôi vô địch quốc gia. Đặc biệt, đội bóng miền Tây là đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Women’s Champions League 2025, nơi đội xuất sắc vào đến chung kết và đoạt ngôi á quân châu lục.

VTV Bình Điền Long An với những chiến tích trong năm 2025 đã nhận gần 2 tỷ đồng tiền thưởng

Ghi nhận những thành tích ấn tượng trong năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định khen thưởng cho đội 770 triệu đồng. Ngoài ra, công ty Phân bón Bình Điền cũng trao thêm 1 tỉ đồng cho Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An nhằm động viên tinh thần toàn đội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh và Lữ Thị Phương, khẳng định vị thế hàng đầu của VTV Bình Điền Long An trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.