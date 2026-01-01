Hợp đồng giữa Khánh Đang và CLB VTV Bình Điền Long An hết hạn vào ngày 31/12. Hai bên thống nhất không gia hạn, đồng nghĩa với việc Khánh Đang chia tay đội bóng miền Tây sau 10 năm gắn bó.

Dù rất muốn tiếp tục ký hợp đồng với Khánh Đang nhưng lãnh đạo đội VTV Bình Điền Long An tôn trọng quyết định của tuyển thủ Việt Nam. Về phần mình, Khánh Đang được cho đang đàm phán với một CLB phía Bắc. Nhiều thông tin khẳng định bản hợp đồng này được ký kết trong ít ngày tới.

Khánh Đang là libero số 1 Việt Nam.

Bến đỗ mới của Khánh Đang được "dự đoán" là CLB Hà Nội - tân binh giải VĐQG 2026. Đội bóng Thủ đô có sự đầu tư mạnh về lực lượng, nhắm mục tiêu cao ở mùa giải tới, thậm chí sẵn sàng đua vô địch với các đối thủ mạnh như VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin... Khánh Đang chính là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng này.

Libero sinh năm 2000 sở hữu nền tảng chuyên môn, gây ấn tượng bởi phản xạ nhanh, tinh thần máu lửa và khả năng cứu bóng đầy cảm xúc. Cô luôn là lựa chọn số 1 của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Ngoài Khánh Đang, CLB Hà Nội về cơ bản đạt được thỏa thuận với Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy và 2-3 tuyển thủ khác. Với tiềm lực tài chính tốt, đội bóng Thủ đô sắp trình làng một "dream team" với những tay đập chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Trước sự đầu tư mạnh của CLB Hà Nội, các đội bóng chuyền Việt Nam cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho mùa giải 2026. Giải bóng chuyền VĐQG đang hứa hẹn hấp dẫn khi thị trường chuyển nhượng đang "nóng" lên từng ngày.

Mùa giải 2026 hứa hẹn hấp dẫn.

Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 diễn ra từ 6/4 đến 19/4/2026 tại NTĐ Đông Anh (Hà Nội) cho cả nội dung nam và nữ. Vòng 2 và VCK được tổ chức vào cuối năm, tách riêng theo từng nội dung. Các đội nữ thi đấu từ ngày 14/10 đến 25/10/2026 tại Vĩnh Long, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11/2026 tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM.

Giải đấu năm 2026 vẫn có sự tham dự của 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ, tuy nhiên thay vì chỉ đấu vòng tròn một lượt như các mùa giải gần đây, các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về).