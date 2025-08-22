Tối 21/8/2025, tại Quảng trường Ba Đình, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra thành công.

Trong Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia cùng các khối diễu binh, diễu hành có 32 phóng viên, biên tập viên và kỹ sư trẻ đến từ VTV. Các BTV quen mặt với khán giả như Hữu Trí, Xuân Anh, Minh Huệ, Điệp Anh và Hồng Minh trong trang phục áo đỏ sao vàng đầy ấn tượng, thể hiện tinh thần yêu nước.

Các biên tập viên quen mặt của VTV tham gia tập luyện diễu hành.

Buổi tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20h với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cùng các khối quần chúng đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình bao gồm các nghi thức chào mừng, diễu binh của quân đội, công an, dân quân tự vệ và khối dân sự đại diện 54 dân tộc anh em.

Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 1985, các phương tiện hạng nặng như xe tăng, pháo tự hành, tên lửa đã xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện còn có sự tham gia của các đoàn quân sự nước ngoài từ Liên bang Nga, Lào và Campuchia, thể hiện tình đoàn kết quốc tế.

Các nghệ sĩ Đỗ Duy Nam, Tuấn Cry, Thu Quỳnh tham gia tổng hợp luyện ngày 21/8.

Trước đó, từ ngày 12-15/8, dưới sự hướng dẫn của 5 huấn luyện viên từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, hơn 180 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và sinh viên từ 10 cơ quan báo chí đã bước vào đợt luyện tập chính thức đầu tiên. Đội ngũ tham gia gồm 65 nam và 115 nữ, đều là những gương mặt tiêu biểu đến từ: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo VnExpress, Báo VietNamNet, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo kế hoạch, buổi tổng hợp luyện tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24/8, sơ duyệt ngày 27/8 và tổng duyệt ngày 30/8, với điều chỉnh giao thông nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay được tổ chức trang trọng, quy mô lớn nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 tại Quảng trường Ba Đình:

Ảnh, video: VTV