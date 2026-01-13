Ngày 13/1, Công an TPHCM cho biết đơn vị đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Chánh Hưng. Cơ quan điều tra đã triệu tập và làm việc với 19 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả.

Trước đó, hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường vào khoảng 1h sáng 12/1. Các đối tượng lao vào hỗn chiến tại khu vực đường Dương Bá Trạc và chân cầu Kênh Xáng.

19 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định nhóm này đã chuẩn bị sẵn một kho hung khí cất giấu tại hẻm 35 đường Cao Lỗ. Tang vật của vụ án gồm nhiều mã tấu, dao rựa và chĩa kim loại.

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Quốc Thắng (biệt danh "Năm Heo", SN 2006) và L.T.H. (SN 2013). Hai đối tượng cùng ngụ tại phường Chánh Hưng đã lôi kéo đồng bọn mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan chức năng yêu cầu các đối tượng đang bỏ trốn sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng.