XEM CLIP:

Hiện Công an phường Chánh Hưng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ hỗn chiến đông người xảy ra giữa phố. Theo nội dung clip, hai nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Khoảng 20 đối tượng rượt đuổi, đánh nhau giữa phố. Ảnh: Cắt từ clip

Các đối tượng leo qua dải phân cách giữa đường để rượt đuổi nhau.

Vụ hỗn chiến xảy ra giữa phố khiến nhiều phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy đang lưu thông, phải dừng lại, không dám di chuyển do lo sợ bị ảnh hưởng.

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra vào tối 11/1 trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, đoạn gần cầu Xáng.

Trong ngày 12/1, lực lượng công an đã đưa một số đối tượng liên quan về làm việc và hiện tiếp tục mở rộng truy xét để xử lý theo quy định pháp luật.