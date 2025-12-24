Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng CSGT vừa kịp thời ngăn chặn một vụ nhóm người đánh nhau xảy ra trên Quốc lộ 1.

Trước đó, vào đêm 22/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp), gồm Đại úy Nguyễn Văn Thảo, Đại úy Lê Bảo Quốc và Thiếu tá Lê Trường An, đang làm nhiệm vụ kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây.

Khoảng 22h cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện, gần khu vực đang kiểm tra – tại một điểm thu mua sầu riêng – có nhóm hơn 10 người sử dụng mã tấu, dao tự chế đuổi chém nhau, gây mất an ninh trật tự.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Hoài/Công an Đồng Tháp

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác lập tức triển khai đội hình truy đuổi, trấn áp. Phát hiện lực lượng công an, nhóm đối tượng hoảng sợ bỏ chạy; tại hiện trường, lực lượng CSGT đã nhanh chóng khống chế và tạm giữ một đối tượng.

Qua kiểm tra ban đầu, Tổ công tác phát hiện ông P.V.P. (40 tuổi) và anh N.M.K. (30 tuổi) bị thương nặng.

Lực lượng CSGT đã gọi xe cứu thương, đồng thời phối hợp người dân đưa ông P. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu; băng bó vết thương cho anh K. và đưa đến Trung tâm Y tế Cái Bè để điều trị.

Qua khai thác nhanh, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa P.V.P. và N.M.K. Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Mỹ Đức Tây để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.