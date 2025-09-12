Gặp lại tình huống, vẫn sẽ cứu người

Liên quan đến vụ việc hai anh em ở Bắc Ninh bị hành hung khi đang hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông, tối 11/9, trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Đức Vĩnh, một trong các nạn nhân, cho biết tình trạng sức khỏe của anh và em trai là Nguyễn Bá Trung đã ổn định hơn.

Dù các vết thương ngoài da đã liền, bớt sưng tím, nhưng tinh thần anh Vĩnh vẫn còn hoảng loạn sau sự việc.

Anh kể: "Lúc đó, một người lạ trong nhóm họ bất ngờ đấm mạnh vào bả vai tôi. Khi tôi cố ôm giữ người này lại thì bị anh ta cắn mạnh vào tai, nghiến như muốn cắn đứt. Nhắc lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chưa hết sợ hãi".

Anh Nguyễn Bá Trung, người bị thương nặng nhất trong nhóm, kể lại: "Lúc nhóm người kia đến, có khoảng 7-8 người bất ngờ lao vào đánh tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Đến giờ ngực tôi vẫn còn đau và chưa thể ăn uống bình thường trở lại".

Anh Nguyễn Bá Trung đang điều trị tại bệnh viện.

Dù bị đánh trọng thương, anh Trung cho biết anh không oán trách: "Tôi nghĩ đó chỉ là những người không hiểu chuyện, họ nhầm lẫn nên mới ra tay. Lần sau nếu gặp lại tình huống đó, thấy người bị nạn tôi vẫn sẽ cứu. Lương tâm tôi không cho phép làm khác".

Chị Bùi Thị Hạnh (vợ anh Trung) cho biết: “Mấy ngày nay tôi phải xin nghỉ làm để chăm chồng trong viện. Anh ấy chỉ đơn thuần giúp người bị tai nạn, vậy mà lại bị đánh đập tàn nhẫn. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh những người đã gây ra vụ việc”.

Bác sĩ Khổng Trung Điệp (Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân, Bắc Ninh) cho biết, anh Trung bị gãy xương mũi, vỡ thành trong của ổ mắt trái, tụ khí trong hốc mắt và trật khớp vai phải.

“Bệnh nhân cần thêm thời gian điều trị mới có thể bình phục hoàn toàn”, bác sĩ Điệp nhận định.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng tấn công nhóm anh Trung đều đã sử dụng rượu bia trước khi xảy ra sự việc.

Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, do đã uống rượu, các đối tượng nhầm lẫn giữa nhóm người đến cứu nạn và người gây tai nạn cho bạn, người thân của họ, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Hai đối tượng Trịnh Đình Luân và em trai là Trịnh Đình Long tại cơ quan công an.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh lái xe ô tô chở vợ từ bệnh viện về nhà thì phát hiện hai nam thanh niên và một xe máy nằm giữa đường đê hữu sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh).

Ban đầu, anh từ chối giúp vì đang đưa vợ đi khám bệnh về, nhưng sau đó đã quay lại cùng anh Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Bá Trung và Nguyễn Đức Đại để hỗ trợ nạn nhân.

Khi nhóm anh Vĩnh đang giữ an toàn cho 2 người bị tai nạn để chờ người nhà đến, thì một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, trong đó có Trịnh Đình Long là em trai của nạn nhân Trịnh Đình Luân, đã xuất hiện. Nhóm người này bất ngờ tấn công nhóm anh Vĩnh, khiến anh Trung và anh Vĩnh phải nhập viện, anh Thành và anh Đại bị thương nhẹ.

Lực lượng Công an xã Nhân Thắng sau đó có mặt, nhưng các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (SN 1991) và em trai Trịnh Đình Long (SN 1994, cùng trú xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đáng chú ý, Luân chính là một trong hai nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đã được người dân giúp đỡ đưa đi cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.