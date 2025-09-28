XEM CLIP:

Đến 12h trưa nay, chính quyền tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công thêm 1 người trong vụ 2 tàu cá cùng 11 thuyền viên gặp nạn khi vào cảng Cửa Việt tránh trú bão số 10 Bualoi, nâng tổng số người được cứu, đưa vào bờ an toàn lên 9 người.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, sau khi tàu bị sóng đánh chìm, thuyền viên này đã bơi bám vào cột phao hoa tiêu để chờ lực lượng chức năng ứng cứu. Khoảng 11h30, tận dụng quãng thời gian gió tạnh, thuyền viên này đã cố gắng bơi vào bờ và được lực lượng cứu hộ phát hiện, bơi ra ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Thuyền viên bám vào cột phao hoa tiêu. Ảnh: Thanh Minh

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Nguyễn Viết An – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, sau khi được ứng cứu và đưa đến bệnh viện, sức khỏe của 9 thuyền viên gặp nạn đã dần ổn định.

“Đối với 2 thuyền viên còn lại bị mất tích, hiện đơn vị đang phối hợp với người dân, các đồn biên phòng trên địa bàn tuần tra dọc tuyến bờ biển để tìm kiếm”, Trung tá Nguyễn Viết An thông tin.

Trước đó, lúc 5h45 ngày 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được thông tin từ bà Quất Thị Hải Linh (SN 1995), là người nhà của các thuyền viên trên 2 tàu đánh cá mang số hiệu BV 4670TS, BV 0042TS ở TPHCM về việc 2 tàu này cùng với 11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt); đề nghị đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.

Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động tổ công tác phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu. Đến 9h sáng nay, 8 thuyền viên đã được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trên địa bàn xã Cửa Việt (Quảng Trị) có mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Trong sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo nhiều đơn vị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác ứng cứu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng chức năng lên phương án sử dụng máy bay không người lái, mang theo phao và dây cứu hộ bay ra biển thả xuống các vị trí của thuyền viên gặp nạn. Tuy nhiên, do gặp gió to, phương án này bị tạm hoãn, lực lượng chức năng đang chờ tạnh gió để lên phương án tiếp cận khác.

9 thuyền viên đã được cứu gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1990), Mai Thanh Tâm (SN 1999), Lê Duy Thang (SN 1984), Lê Văn Bảnh (SN 1992), Nguyễn Thanh Phong (SN 1994), Nguyễn Minh Trường (SN 1993), Lăng Quốc Hải (SN 1974), Hạ Minh Tân (SN 1994) cùng trú tại An Giang và Nguyễn Ngọc Phong (SN 1998, trú Đồng Nai). Bước đầu, sức khỏe của các thuyền viên khá ổn định.

Trao đổi với PV VietNamNet, ngư dân Võ Văn Dũng (SN 1974, trú khu phố 6, xã Cửa Việt) cho biết, sáng cùng ngày, ông nhận được thông tin từ chính quyền xã Cửa Việt liên quan đến vụ việc và nhờ hỗ trợ ứng cứu. Thời điểm trên, ảnh hưởng của bão số 10 khiến địa bàn có mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao nhiều mét. Tuy nhiên, là người đã có kinh nghiệm trong việc cứu hộ trên biển (ông Dũng từng sử dụng tàu cá tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Vietship 01 vào năm 2020 – PV) nên ngư dân này không chút đắn đo, tiếp nhận hỗ trợ. Ngư dân Võ Văn Dũng (bìa phải). Ảnh: Quang Thành

“Sau khi bàn nhanh phương án với lực lượng chức năng, tôi cùng 2 người nữa dùng thuyền đánh cá vượt sóng ra tiếp cận hiện trường, cứu hộ các thuyền viên gặp nạn”, ông Dũng cho biết. Theo ông Dũng, sau khoảng thời gian vượt sóng dữ, ông cùng các thành viên đi cùng đã tiếp cận được hiện trường – nơi 2 tàu cùng 11 thuyền viên gặp nạn. “Khi ra đến nơi, chúng tôi nhìn thấy 1 tàu đã bị chìm, tàu còn lại bị sóng đánh vỡ mạn, chết máy. Một số thuyền viên bám vào thân tàu trong tình trạng sức khỏe yếu, bị thương tích nhẹ. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận, quăng dây và phao cứu hộ đến các thuyền viên để họ bám vào rồi từ từ kéo lên thuyền cá của mình. Khi ấy, các thuyền viên trên 2 tàu gặp nạn cho biết, có 3 người khác đã bị sóng cuốn trôi, mất tích”, ông Dũng chia sẻ. Ngay khi 7 thuyền viên được đưa lên thuyền, ông Dũng cùng đội cứu hộ vượt sóng dữ, nhanh chóng đưa họ vào bờ an toàn.