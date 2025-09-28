Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 10h sáng nay (28/9), vị trí tâm bão số 10 Bualoi trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng; cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị 260km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong 24 giờ qua, bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 và dự báo giữ nguyên cường độ này trước khi tiếp cận đất liền nước ta.

Hướng di chuyển của bão số 10 Bualoi. Nguồn: NCHMF

Hướng di chuyển của bão cũng đang lệch dần lên phía Bắc. Mặc dù tốc độ đã giảm nhẹ, nhưng vẫn còn khá nhanh, khoảng 20–25km/h. Theo ông Khiêm, với tốc độ di chuyển như vậy, vào khoảng chiều tối nay, vùng tâm bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An.

"Khoảng sau 19h tối nay, nhiều khả năng vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị đến Nghệ An", ông Khiêm nhận định.

Đồng thời, ông Khiêm nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rất rộng nên bão có khả năng gây ra nhiều tác động như gió mạnh, sóng lớn, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Trước hết, bão gây ra gió mạnh và sóng lớn ở phạm vi rộng, từ vùng biển Bắc Trung Bộ kéo ra Bắc Bộ, với gió mạnh vùng gần tâm bão từ cấp 10-13, giật cấp 16; sóng 5-7m, cực kỳ nguy hiểm cho các tàu thuyền.

Tiếp đến, khu vực đất liền cũng có gió rất mạnh. Dự báo cho thấy vùng trọng tâm nơi bão đổ bộ có thể ghi nhận gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Với sức gió như vậy, nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống hạ tầng, nhà cửa, cây cối tại khu vực tâm bão là rất lớn.

Đặc biệt, bão cũng có nguy cơ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa lên tới 200-400mm, có nơi trên 600mm. Do đó, nguy cơ rất cao xuất hiện lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ở mức báo động (BĐ) 2-3, thậm chí có sông trên mức BĐ3. Nguy cơ ngập lụt ven sông và hạ lưu các sông cũng rất lớn. Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi là rất cao, không chỉ trong hôm nay mà còn kéo dài trong vài ngày tới, ông Khiêm cảnh báo.

Đồng thời, ông Khiêm cũng nhấn mạnh: "Đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn rằng bão số 10 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, rất nguy hiểm đối với trên biển và đất liền. Vì vậy, người dân cần tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc ứng phó với cơn bão mạnh này.

Với gió mạnh, sóng lớn trên biển, người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển. Bên cạnh đó, trong khoảng từ chiều tối đến đêm nay, khi bão đổ bộ và gió bắt đầu mạnh lên, người dân không nên ra ngoài. Ngoài ra, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi".