Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu phấn đấu đến hết năm và trước Đại hội lần thứ 14 của Đảng, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc. Thường trực Ban chỉ đạo lưu ý các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn 2), các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương...

Phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sáng nay. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Quan điểm là “khởi tố 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Trong đó, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm nay đối với 11 dự án Thường trực Ban chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay; đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tuyệt đối không để xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở. Ngoài ra, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, nhất là kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ...

Thường trực Ban chỉ đạo cũng lưu ý, tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm...

Cần khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.