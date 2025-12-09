Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 12/12.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) tiếp tục bị xét xử vắng mặt do đang bỏ trốn.

Cùng bị xét xử vắng mặt còn có Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) và Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Mopha).

Bị cáo vắng mặt cuối cùng là Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ). Các bị cáo này đều có luật sư bào chữa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh AIC

Hai bị cáo từng bị truy nã đã ra trình diện là Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty Thiết bị Phú Bình) và Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM).

Về phía chủ đầu tư, bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM) và Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc) bị cáo buộc tiếp tay cho sai phạm.

Cáo trạng xác định bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 – AIC) thiết lập "quân xanh" để thông thầu.

Tại TPHCM, nhóm này đã thông đồng với lãnh đạo Sở GD-ĐT và các đơn vị thẩm định giá để thao túng kết quả đấu thầu giai đoạn 2012–2017.

Hồ sơ dự thầu được làm sai lệch để loại đối thủ, trong khi năng lực tài chính của AIC được khống lên để trúng thầu. Kết quả, AIC trúng 230 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng tại 171 gói thầu (giáo dục và y tế).

Riêng ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc can thiệp trái luật, giúp AIC trúng 134 gói thầu thiết bị giáo dục, gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.

Ông Sơn cũng bị cáo buộc đã ký các văn bản tham mưu sai quy định cho 129 gói thầu mua sắm trực tiếp tại các trường học.