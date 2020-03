03/03/2020

Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm quản lý cán bộ chiến sĩ và quản lý vũ khí, lãnh đạo Công an huyện Củ Chi kiểm điểm việc quản lý địa bàn.