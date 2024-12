Tối nay (13/12), Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, quê Trà Vinh). Hiện trường vụ án là một phòng trọ ở hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp.

Cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Ảnh:L.A.

Theo đó, tối nay, người dân xóm trọ phát hiện chị H. tử vong trong phòng nên báo công an.

Khi phong tỏa hiện trường để điều tra, công an xác định chị H. bị sát hại và trong phòng mất đi tài sản là xe gắn máy hiệu Honda Lead màu xám bạc.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh quanh hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ khác, công an xác định nghi can thực hiện vụ giết người cướp của này là một người đàn ông tên A., 33 tuổi, đồng hương với nạn nhân H.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt đối tượng gây án.