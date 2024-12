Liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi bị sát hại tại phòng trọ ở quận Gò Vấp, TPHCM, hôm nay (14/12), nguồn thông tin cho hay, nghi can Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, quê Vĩnh Long) đã tự vẫn tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Camera ghi nhận nghi can Nguyễn Hoàng Anh đi bộ đến phòng trọ của em vợ tại quận Gò Vấp vào chiều tối 13/12. Ảnh: Người dân cung cấp

Đây là đối tượng mà công an TPHCM cho rằng, đã sát hại chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, là sinh viên) tại phòng trọ ở quận Gò Vấp vào tối 13/12. Giữa nghi can Hoàng Anh và nạn nhân H. có mối quan hệ anh rể - em vợ.

Theo đó, tối 13/12, người dân trong khu trọ nằm trong hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp phát hiện chị H. tử vong trong nhà tắm phòng trọ, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Khi điều tra hiện trường, công an nhanh chóng xác định anh rể của nạn nhân H. là Nguyễn Hoàng Anh, là nghi can gây án. Sau khi sát hại chị H., Hoàng Anh lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Camera an ninh khu trọ và xung quanh hiện trường có ghi nhận diễn biến Hoàng Anh đi bộ đến phòng trọ và rời đi bằng xe gắn máy.

Nhiều mũi công tác của Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị, công an các tỉnh thành khác để truy bắt Nguyễn Hoàng Anh. Tuy nhiên, sáng 14/12, công an xác định Nguyễn Hoàng Anh đã tự vẫn tại một nhà nghỉ ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Công an TPHCM đang điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án mạng này.