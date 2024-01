Trung tá Nguyễn Thăng Long - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM thông tin, khoảng 11h30 trưa 6/1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ giết người, cướp tài sản ở địa chỉ 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Khi đến hiện trường điều tra, Công an xác định nạn nhân là chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang), tài sản bị cướp là xe máy Sh Mode và 2 triệu đồng.

Công an TP.HCM cho biết, quá trình truy bắt nghi can Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng công an nhận được sự hỗ trợ tích cực từ người dân địa phương. Ảnh: Linh An

Xác định tính chất của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP.HCM, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn CSCĐ và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 9 giờ truy xét, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ Tân Phú Trung, huyện Củ Chi). Tuy nhiên, đối tượng Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TP.HCM và lẩn trốn vào rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Đáng nói, địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng, khoảng 50ha, giáp ranh sông. Tuy nhiên, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để đối tượng trốn thoát.

Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện thiết bị hiện đại, chó nghiệp vụ. Sau 72 giờ truy lùng, ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án.

Đối tượng sau đó được di lý từ Long An về TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đối tượng Tâm đang bị Công an huyện Đức Hoà, huyện Long An phát lệnh truy tìm về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Trung tá Nguyễn Thanh Hưng. Ảnh: Linh An

Trung tá Hưng cho biết thêm, ngày 6/1, Tâm đến 1 tiệm hớt tóc ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để cướp nhưng vì xác định nơi này không có nhiều tài sản nên hắn từ bỏ ý định. Sau đó, Tâm đến quán cà phê ven quốc lộ 22 và gây ra vụ giết người, cướp tài sản.

Trung tá Hưng nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định phải bắt được đối tượng Tâm nhanh nhất, vì đây là đối tượng rất nguy hiểm, nếu lẩn trốn được, rất có thể hắn sẽ tiếp tục gây trọng án, nguy hiểm cho người dân".

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã đại diện Công an TP.HCM cám ơn người dân địa phương hỗ trợ cảnh sát vây bắt nghi phạm. Người dân lo từng ổ bánh mì, đốt lửa cho lực lượng sưởi ấm, thậm chí dùng xe máy chở lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ.

Trung tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: "Nạn nhân vụ việc bị ra tay rất tàn ác, chém hơn 40 nhát. Truy xét đối tượng, ban đầu chúng tôi chỉ tiếp cận được 1 nhân chứng nhưng người này cho biết chỉ nghe tiếng xe chạy từ quán cà phê ra. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định được nghi can là Nguyễn Thanh Tâm, đồng thời khoanh vùng đối tượng đang lẩn trốn ở xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Linh An

Đây là khu rừng rộng 50ha, rắn rết rất nhiều. Chúng tôi cho bao vây toàn bộ, với 40 chốt chặn, không thể để đối tượng thoát ra ngoài. Trong tối 6/1, ngoài việc sử dụng chó nghiệp vụ; chúng tôi còn sử dụng 6 máy Flycam để truy lùng đối tượng.

Quá trình truy bắt có 10 lượt cán bộ chiến sĩ đã phải nhập viện vì bị ong vò vẽ chích'"

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an Ảnh: CA

Trung tá Đới Ngọc Thắng còn tiết lộ, lực lượng phải dùng xe cơ giới để mở đường. "Trên trời có Flycam, dưới có lực lượng công an, người dân và chó nghiệp vụ. Trong sáng 9/1, lực lượng tại hiện trường sử dụng 5 máy xúc chia thành 5 mũi tiến vào khu rừng. Đối tượng Tâm lúc này nằm dưới mương nước, lấy cỏ phủ trên mặt. Khi thấy máy xúc đến gần, Tâm sợ bị máy xúc nghiền trúng nên đã vùng dậy tháo chạy và bị bắt giữ.

Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Tâm khai, trong những ngày lẩn trốn đã ăn ổi, chuối và uống nước dừa hái được trong khu rừng", Trung tá Hưng cho biết.

Vẫn theo Trung tá Hưng, hiện chưa phát hiện đối tượng Tâm có đồng phạm, động cơ của đối tượng là chuẩn bị sẵn hung khí để tấn công, cướp tài sản, nếu nạn nhân chống cự sẽ giết chết.

Như đã thông tin, trưa 6/1, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ 1 quán cà phê ven quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Khi tới nơi, họ nhìn thấy 1 nam thanh niên, sau này được xác định là nghi can Lê Thanh Tâm đã lên xe gắn máy, tẩu thoát.

Vào bên trong kiểm tra, người dân phát hiện nữ nhân viên của quán là N.T.N.P. (22 tuổi) nằm thoi thóp với nhiều vết đâm trên người. Người dân đưa chị P. đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.

Khi nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khẩn trương điều tra, xác định nghi can gây án là Lê Thanh Tâm đang tẩu thoát về hướng Long An.

Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Long An chốt chặn ở nhiều điểm, lần theo dấu vết của Tâm.

Hơn 10h sáng 9/1, lực lượng công an đã bắt giữ được Tâm.