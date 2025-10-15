Chiều 15/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D. (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An), khép lại công tác tìm kiếm tung tích của ba bố con mất tích trên sông Lam.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi) – con của anh D. - gần khu vực cầu Cửa Hội, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 16h20, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể người cha ở vị trí cách đó không xa. Hiện, thi thể ba bố con đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.Lương

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 22h ngày 13/10, người dân khi đi qua cầu Bến Thủy (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả ba người bất ngờ biến mất. Tại vị trí họ đứng, người dân thấy một chiếc xe máy và hai cặp sách bị bỏ lại nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thi nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tìm kiếm xuyên đêm ba bố con trên sông Lam.

Theo Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Võ Văn D. quen biết và kết hôn với chị Y.; hai người có hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D. được cho là thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai người đã ly thân nhiều tháng, chị Y. đưa các con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo nguồn tin này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép giáo viên đón hai con về sớm, sau đó gọi điện cho vợ thông báo về ý định ôm con tự tử.