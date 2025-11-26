Chiều 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), xác nhận người đàn ông ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc là anh Võ Văn Tín (SN 1998, trú xã Tư Nghĩa).

Theo ông Vinh, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Tín điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ là Võ V.T. (SN 2019) và Võ Ngọc M.A. (SN 2023) di chuyển qua cầu Trường Xuân, đoạn thuộc thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh.

Khi đến giữa cầu, Tín bất ngờ dừng xe, ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc. Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán và tổ chức ứng cứu.

Lãnh đạo xã Tư Nghĩa thăm hỏi bé trai 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà My

Cả ba được đưa vào bờ nhưng bé gái 2 tuổi không qua khỏi. Anh Tín và bé trai 6 tuổi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Vinh thông tin thêm, anh Tín sinh ra tại địa phương, nhưng sau khi lập gia đình đã vào miền Nam sinh sống. Khoảng hai tháng trở lại đây, anh Tín đưa hai con về quê ở với bố mẹ ruột và xin làm công nhân tại một nhà máy nước đá trên địa bàn.

“Hiện sức khỏe của anh Tín đã ổn định và đang được công an lấy lời khai. Bé trai 6 tuổi đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Bé gái 2 tuổi đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Trong chiều nay, chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi bé trai, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số”, ông Vinh nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.