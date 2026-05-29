Quảng Ninh:

Ngày 28/5, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về vụ cây thị cổ thụ bị cưa sâu vào thân tại khuôn viên Trung tâm Truyền thông, văn hóa phường Móng Cái 1.

Cây thị cổ thụ bị cưa sâu vào phần thân. Ảnh: Đ.X

Cây thị này đã có từ nhiều năm trước, thời điểm ban đầu nằm trong khu dân cư. Đến năm 1999, khi triển khai dự án mở rộng, tôn tạo quảng trường và Trung tâm Truyền thông, văn hóa (cũ), địa phương vẫn giữ lại cây thị trong khuôn viên do đây là biểu tượng tâm linh đối với người dân khu vực Móng Cái (cũ). Tuy nhiên, cây thị này không nằm trong danh mục di tích.

Cũng theo vị lãnh đạo này, từ nhiều chục năm nay, người dân đã lập miếu dưới gốc cây thị để thường xuyên đến thắp hương vào các ngày mùng 1, ngày rằm và dịp lễ, Tết. Hiện khu vực cây thị có người tự nguyện trông coi và chăm sóc khuôn viên.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1, nhằm cứu cây thị cổ thụ, đơn vị đã giao bộ phận cây xanh thực hiện công tác chăm sóc, bảo dưỡng. Đồng thời, cây được gia cố bằng các trụ sắt để giữ ổn định, căng dây tạo khoảng cách nhằm ngăn người dân đến gần, tránh nguy cơ cây đổ gây mất an toàn.

Lực lượng chức năng đã căng dây để ngăn người hiếu kỳ tới gần cây thị, tránh việc cây đổ vào người. Ảnh: Đ.X

“Cây thị đã tồn tại nhiều năm, phần thân bên trong gần như rỗng hoàn toàn. Đối tượng đã dùng cưa cắt khoảng 80% thân cây. Trước đó, người này còn đốt bên trong thân cây. Hiện chúng tôi đang triển khai các biện pháp ‘cấp cứu’ tối đa để cứu cây, tuy nhiên việc cây có thể sống được hay không còn phụ thuộc vào sức sống của nó”, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1 nói.

Bà Hợp (72 tuổi, người trông coi cây thị cổ thụ) cho biết, khu vực cây thị trước đây thuộc phần đất của gia đình, sau này được giải tỏa để xây dựng công trình của Nhà nước. Gia đình bà nhiều đời trông coi cây thị, nhưng do ban đêm trở về nhà nên kẻ xấu đã lợi dụng thời điểm vắng người để cưa cây.

Người dân sinh sống quanh khu vực cũng cho hay, từ nhỏ họ đã thấy cây thị tồn tại với tán lá vươn rộng. Từ nhiều năm nay, nơi đây trở thành địa điểm quen thuộc để người dân đến hóng mát và thắp hương mỗi dịp lễ, Tết.

Vị trí bị cưa được bó lại để cứu cây thị cổ thụ. Ảnh: V.D

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết đối tượng cưa cây thị là người ở TP Hải Phòng. Người này mới đến địa phương được vài ngày thì thực hiện hành vi gây hại cây thị. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 26/5, người dân phát hiện cây thị cổ thụ trăm năm tuổi trong khuôn viên Trung tâm Truyền thông, văn hóa phường Móng Cái 1 bị cưa phá nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h cùng ngày, Công an phường Móng Cái 1 đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng dùng cưa máy cưa cắt cây thị.

Đối tượng cưa cắt cây được xác định là S.D.H. (SN 1998, trú tại xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng). Tại cơ quan công an, người này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.