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Mặc dù đám cháy tại khu vực xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia ở Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn nhưng ông Trần Hòa (công nhân tại nhà xưởng liền kề) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Hòa kể lại, thời điểm bắt đầu xảy ra sự việc, ông nghe thấy mọi người tri hô có cháy tại xưởng mộc.

"Công nhân ở các xưởng, các công ty liền kề nhanh chóng chạy đến để hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc bên nhà xưởng bị cháy. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, công nhân ở khu xưởng bị cháy thì trèo lên mái tôn tìm cách thoát thân", ông Trần Hòa nói.

Khu xưởng xảy ra cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo nhân chứng này, nhiều người nhanh chóng bê thang chạy sang để giải cứu các công nhân mắc kẹt ở trên mái.

"Ít nhất có 2 người chạy thoát qua mái tôn của nhà xưởng kế bên", ông Trần Hòa nhớ lại.

Một số cấu kiện bên trong nhà xưởng bị sập đổ.

Một nhân chứng khác, ông Nguyễn Tuấn, công nhân tại xưởng bên cạnh, cho biết ông nghe một tiếng nổ rồi thấy lửa phun ra.

"Lúc lửa phun ra ngoài và có nguy cơ bén sang xưởng của tôi đang làm việc, tôi chỉ biết bỏ chạy để thoát thân. Sau khi bình tĩnh lại, anh em trong xưởng hô hoán nhau bê đồ, sơ tán tài sản để giảm bớt thiệt hại", ông Nguyễn Tuấn chia sẻ.

Cơ sở xảy ra cháy có vi phạm về PCCC

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 10h23 ngày 19/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ). Xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia nằm trong khu đất của công ty nói trên.

Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã phát triển rất lớn, nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi… có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận. Các đơn vị đã chia làm nhiều mũi tiếp cận, dập tắt đám cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 11h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế, cứu được nhiều tài sản và không để cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà xưởng.

3 người bị thương gồm: B.V.Đ. (SN 1986), K.T.A. (SN 2008), V.N.T. (SN 1987).

Theo thông tin ban đầu, cơ sở xảy ra cháy có vi phạm về PCCC, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.