Chị N.T.M. (hàng xóm) kể lại, khoảng 2h hôm nay, căn nhà của vợ chồng anh D. bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người lập tức chạy tới nhưng không thể dập lửa do đám cháy quá lớn. Hơn nữa, vụ cháy gây mất điện, kéo theo không thể mở cửa cuốn, khiến các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Theo lời chị M., khi biết thông tin vụ cháy khiến 4 người tử vong, cả xóm đều đau lòng. Riêng cháu bé 26 ngày tuổi được anh D. ôm chặt trong lòng nên thoát nạn.

Đáng chú ý, chị M. nghe người nhà nạn nhân kể lại, lúc đám cháy bùng phát, vợ chồng anh D. đã gọi điện báo cho bố mẹ: “Nhà con cháy rồi”. Ngay sau đó, gia đình nội, ngoại chạy tới thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

"Vợ chồng anh D. thường xuyên làm thiện nguyện, sống hiền hòa và vui vẻ nên hàng xóm ai cũng quý mến. Cách đây khoảng một tháng, vợ anh D. còn nhờ tôi chở hàng từ thiện cho trẻ em vùng cao", chị M. chia sẻ thêm.

Căn nhà được vợ chồng anh D. dùng để ở và kết hợp buôn bán vật tư điện, nước. Ảnh: Hải Dương

Một lãnh đạo xã Hòa Phú cho biết, căn nhà bị cháy là nơi ở kết hợp kinh doanh các loại vật tư điện, nước của gia đình anh D. Khi ngọn lửa bùng phát, người dân đã nỗ lực ứng cứu ngay từ đầu. Tuy nhiên, do căn nhà sử dụng cửa cuốn kiên cố nên không thể phá cửa, buộc phải đục tường để tiếp cận các nạn nhân.

Theo vị lãnh đạo này, do đám cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm mọi người đang ngủ, cộng với không gian kín nên việc thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn.

“Riêng cháu bé sống sót cũng bị ảnh hưởng sức khỏe do ngạt khí, đang được theo dõi tại bệnh viện”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Như VietNamNet đã thông tin, rạng sáng nay, tại tiệm điện nước Duy Nhàn (số nhà 56, khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú) xảy ra vụ cháy lớn khiến 4 người tử vong. Một bé sơ sinh (con anh D.) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm: anh H.K.D. (35 tuổi), chị T.T.T.N. (28 tuổi, vợ anh D.), hai con của anh D. là H.B.H. (8 tuổi) và H.B.L. (4 tuổi). Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà bố mẹ anh D. (cách hiện trường 200m) để lo hậu sự.