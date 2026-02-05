Tại cuộc họp báo về kinh tế-xã hội diễn ra chiều 5/2, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ TPHCM (PC07) đã thông tin thêm về vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra tại căn nhà số C65 bis, hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM.

Theo ông Phương, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận tin báo lúc 0h53 ngày 5/2/2026. Ngay sau đó, đơn vị điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 với 4 xe và 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 1h01, sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin.

Khi lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế lúc 1h03, tức sau khoảng 2 phút kể từ khi lực lượng PCCC có mặt, và được dập tắt hoàn toàn lúc 1h15 cùng ngày, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Về thiệt hại, vụ cháy khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm người mẹ (SN 1982) và hai con (SN 2012 và 2020). Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, một nạn nhân tử vong trong phòng ngủ; cả ba trường hợp được xác định nghi do ngạt khói.

Cơ quan chức năng xác định chất cháy chủ yếu là bao nilon dùng đóng gói cà phê, ghế sofa, sách vở và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM, thông tin về vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong. Ảnh: T.C

Thượng tá Phương cho biết, căn nhà xảy ra cháy có tổng diện tích khoảng 32m², gồm khu vực rang xay cà phê rộng 16m², một phòng ngủ khoảng 8m², cùng khu bếp và nhà vệ sinh.

Ngôi nhà là nhà cấp 4, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, hai bên tiếp giáp nhà dân liền kề. Theo cơ quan công an, căn nhà nằm trong hẻm sâu, cách mặt đường Tô Ký khoảng 140m, khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà – đồng thời là chồng và cha của các nạn nhân – vắng mặt do đi công tác. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Căn nhà cháy nằm trong hẻm sâu. (Ảnh: NY)

Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô hanh, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2026, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) khuyến cáo người dân, hộ gia đình chú ý các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cần thận trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng bếp, bàn là và các thiết bị sinh nhiệt; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để xe máy che chắn lối thoát nạn.

Trước khi ra khỏi nhà, về quê hoặc đi du lịch trong dịp Tết, người dân cần kiểm tra, ngắt cầu dao điện, khóa van gas, tắt các thiết bị sinh nhiệt; đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống điện, gas để bảo đảm an toàn trước khi rời nơi cư trú.

Bên cạnh đó, PC07 khuyến cáo người dân sắp xếp, bố trí đồ đạc trong nhà bảo đảm điều kiện phòng cháy, thoát nạn, đồng thời trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.