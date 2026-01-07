Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, căn nhà số 24 ngõ 82 Trần Cung có diện tích khoảng 90m2. Khu vực cửa và tường tầng 1 ám khói đen đặc.
Theo nhân chứng, khoảng 5h40, phát hiện lửa bùng phát kèm tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy và vòi nước hỗ trợ dập lửa. Trong lúc nguy cấp, nhiều người trong nhà đã thoát hiểm từ tầng 3 xuống đất an toàn bằng thang dây.
Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đám cháy tại tầng 1 đã được người dân dập tắt, toàn bộ người bên trong tự thoát ra ngoài.
Do lo ngại ảnh hưởng của khói khí độc, 15 người sinh sống trong nhà được đưa đến Bệnh viện E thăm khám. Hiện sức khỏe các nạn nhân ổn định, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy: