Đến 8h30 sáng nay (5/2), Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận) khiến ba mẹ con tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị P.T.M.L. (SN 1982) cùng hai con là cháu N.P.M.N. (SN 2012) và N.P.M.Ng. (SN 2020).

Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm nhỏ đường Tô Ký nơi xảy ra vụ cháy nhà làm ba mẹ con tử vong. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ căn nhà cấp 4 rộng khoảng 50m2.

Anh Đào Anh Sơn, nhân chứng sống sát bên, cho biết ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Cửa nhà khóa trong, lửa lan nhanh và tỏa nhiệt dữ dội khiến công tác cứu hộ tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo người dân địa phương, do căn nhà nằm sâu trong hẻm, lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút và xốp nên ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ diện tích chỉ trong khoảng 7 phút.

Căn nhà cháy nằm trong hẻm nhỏ. Ảnh: NY

Căn nhà bị cháy cách cầu Chợ Cầu 2 khoảng 50m. Vì hẻm sâu và chật hẹp, xe chữa cháy chuyên dụng gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận hiện trường.

Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt, nhanh chóng khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến vào bên trong, cả ba mẹ con đều đã tử vong.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.