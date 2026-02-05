Vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng nay (5/2), tại căn nhà trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM.

Căn nhà cháy nằm sâu trong hẻm ở TPHCM. Ảnh: TK

Khoảng 1h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ căn nhà diện tích khoảng 50m2 nằm trong con hẻm nhỏ.

Thời điểm này, trong nhà có một người phụ nữ hơn 40 tuổi cùng hai con (bé trai 5 tuổi và bé gái 14 tuổi) bị mắc kẹt.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán báo động và tìm mọi cách ứng cứu. Họ dùng nhiều bình chữa cháy mini, kéo vòi xịt nước và phá cửa để cứu người nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn.

Xe cứu thương đậu sát cầu Chợ Cầu 2, chờ đưa thi thể các nạn nhân đi. Ảnh: TK

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, khống chế và dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút.

Khi tiến vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, riêng bé trai được tìm thấy tại phòng ngủ, tất cả đều đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa con hẻm, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.