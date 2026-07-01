Trước đó nhiều nguồn tin khẳng định, tiền vệ người Brazil sẽ hoàn tất cuộc kiểm tra y tế sau khi khép lại hành trình World Cup 2026, nhưng thương vụ này đã đổ bể.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa cập nhật diễn biến mới nhất trên trang cá nhân.

Ederson vừa tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil - Ảnh: Shutterstock

Ông viết: "Thương vụ Ederson tới Manchester United chính thức đổ vỡ. MU thông báo với Atalanta rằng họ rút khỏi thỏa thuận.

Atalanta khẳng định Ederson đạt thể trạng 100% và sẽ chào đón tiền vệ này trở lại đội hình, sau khi đội bóng thành Manchester thay đổi kế hoạch."

Được biết, MU và Atalanta đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng từ hơn một tháng trước. Thế nhưng, thương vụ bị hủy bỏ khi đội chủ sân Old Trafford thay đổi kế hoạch tuyển nhân sự.

* Tiếp tục cập nhật và chỉnh sửa