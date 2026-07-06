Đội bóng thành Manchester đang cân nhắc nghiêm túc việc chiêu mộ Andrey Santos, sau khi bỏ lỡ một số mục tiêu hàng đầu ở khu trung tuyến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nguồn tin từ Anh cho biết, tiền vệ 22 tuổi người Brazil lọt vào tầm ngắm ban lãnh đạo sân Old Trafford, dù sự quan tâm hiện mới chỉ giai đoạn bước đầu.

Andrey Santos nằm trong tầm ngắm MU - Ảnh: SunSport

Chelsea sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho Santos. Gia nhập đội từ Vasco da Gama năm 2023 với mức phí 18 triệu bảng, anh trải qua các quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Nottingham Forest và RC Strasbourg, trước khi trở lại Stamford Bridge.

Andrey Santos hiện đang được Chelsea định giá khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, MU khó đáp ứng con số này đối với cầu thủ chỉ có 13 lần đá chính tại Premier League.

Thay vào đó, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ tìm cách đàm phán để giảm mức phí chuyển nhượng yêu cầu.

Ban đầu, đội chủ sân Old Trafford dự kiến bổ sung 3 tiền vệ, trong bối cảnh Casemiro rời đi, còn Manuel Ugarte mới dính chấn thương dài hạn.

Hiện MU đã đạt thỏa thuận trị giá 39 triệu bảng với Atalanta để chiêu mộ Ederson. Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất sau khi World Cup 2026 khép lại.

Dẫu vậy, kế hoạch tăng cường chiều sâu hàng tiền vệ của đội diễn ra chưa được như kỳ vọng.

Tân HLV Michael Carrick cũng ngưỡng mộ Alex Scott của Bournemouth. Tuy nhiên, đội chủ sân Vitality không muốn bán sao trẻ của mình, nên chỉ cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị 80 triệu bảng.

Sau khi để vuột Elliot Anderson vào tay Manchester City và chứng kiến Mateus Fernandes gia nhập Tottenham, MU buộc phải điều chỉnh chiến lược mua sắm.

Ngoài Santos, những cái tên như Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace) cũng nằm trong danh sách theo dõi của MU.