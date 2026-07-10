Karl Darlow vươn lên trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của Leeds United mùa trước, sau khi tân binh Lucas Perri không đáp ứng được kỳ vọng.

Những màn trình diễn ổn định của người gác đền 35 tuổi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng muốn tăng cường chiều sâu ở vị trí thủ môn.

Darlow vừa có mùa giải ấn tượng trong màu áo Leeds - Ảnh: Shutterstock

Sau khi hết hạn hợp đồng với Leeds United, Darlow là cầu thủ tự do và có thể gia nhập bất kỳ CLB nào mà không mất phí chuyển nhượng.

Theo The Athletic, tuyển thủ Xứ Wales đang tiến rất gần đến việc cập bến Old Trafford. Nguồn tin trên tiết lộ, thương vụ đã bước vào giai đoạn hoàn tất, dù hai bên cần thống nhất một số điều khoản cuối trong hợp đồng.

Nếu gia nhập MU, Darlow sẽ trở thành tân binh thứ hai của Quỷ đỏ trong vòng 48 tiếng, sau khi CLB hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ trẻ Andrey Santos.

Quỷ đỏ vừa quyết định dốc két 50 triệu bảng để đưa Santos từ Chelsea về "nhà hát của những giấc mơ".

MU ưu tiên bổ sung một thủ môn ở kỳ chuyển nhượng hè, đặc biệt sau khi Andre Onana gia hạn hợp đồng cho mượn với Trabzonspor.

Mùa 2025/26, Darlow ra sân 22 trận cho Leeds United, thi đấu 1980 phút, giữ sạch lưới 5 trận, thực hiện 63 pha cứu thua, đạt tỷ lệ cản phá 70%.

Trung bình Darlow để thủng lưới 1 bàn sau 73 phút và không cản phá được quả phạt đền nào.