Alex Scott trở thành mục tiêu số một của "Quỷ đỏ", sau khi Elliot Anderson chuyển sang Man City, còn Mateus Fernandes gia nhập Tottenham với giá 85 triệu bảng.

Hai thương vụ đình đám khiến các đội bóng Premier League đồng loạt nâng giá những tiền vệ trẻ đang được săn đón, trong đó Bournemouth chẳng phải ngoại lệ.

Bournemouth định giá Alex Scott 80 triệu bảng - Ảnh: SunSport

Mùa vừa qua, Scott phát triển ấn tượng và được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh. Tuy nhiên, anh không thể góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup.

Bournemouth đang yêu cầu mức phí kỷ lục của CLB nếu bán Scott. Đồng thời, đội bóng này cũng muốn anh gia hạn, kèm điều khoản giải phóng mới.

Lãnh đạo MU cân nhắc kỹ lưỡng khả năng chiêu mộ Alex Scott, khi toàn đội chuẩn bị hội quân trở lại vào ngày mai, bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải.

Một cái tên khác của Bournemouth là Tyler Adams cũng được nhắc đến như phương án dự phòng. Tuy nhiên, sếp lớn MU đánh giá Scott là lựa chọn phù hợp hơn.

Adams sẽ bước sang tuổi 28 mùa tới. Trong khi tiêu chí tuyển dụng của Quỷ đỏ ưu tiên những cầu thủ từ 22 đến 26 tuổi. Scott mới 22 tuổi, còn Mateus Fernandes cũng vừa tròn 22 tuổi tuần này.

Ở một diễn biến khác, HLV Jose Mourinho muốn giữ chân Aurelien Tchouameni. Nếu rước về tuyển thủ Pháp, MU phải chi khoản phí chuyển nhượng và mức lương tương đương thương vụ Casemiro năm 2022.