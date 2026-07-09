Hồi đầu hè, "Quỷ đỏ" đã thống nhất tuyển mộ Ederson từ Atalanta với giá 35 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng hiện còn chờ cầu thủ 26 tuổi hoàn tất bước kiểm tra y tế.

Tuy nhiên, kế hoạch bổ sung nhân sự tuyến giữa MU vẫn tiếp tục. Manuel Ugarte vừa dính chấn thương nặng ở World Cup 2026, buộc đội chủ sân Old Trafford phải tìm kiếm phương án thay thế.

Theo The Athletic, đội bóng thành Manchester vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Andrey Santos với tổng giá trị khoảng 50 triệu bảng.

Các điều khoản cá nhân giữa hai bên nhanh chóng thống nhất. Chelsea cũng cho phép Santos kiểm tra y tế và sẽ giữ lại điều khoản hưởng 10% giá trị nếu anh được bán trong tương lai.

Danilo Santos từng có khoảng thời gian chinh chiến ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Nottingham Forest - Ảnh: NYT

Không dừng lại ở đó, MU có thể tiếp tục đón thêm một tiền vệ người Brazil nữa. Tờ O Dia (Brazil) cho hay, đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu đàm phán với Botafogo về trường hợp Danilo Santos.

Danilo có tên trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026, nhưng chỉ thi đấu vỏn vẹn 44 phút và không đá chính trận nào.

MU mở các cuộc thương lượng với Botafogo, đội bóng đang cần bán cầu thủ trong hè này để cải thiện tình hình tài chính.

CLB Brazil định giá Danilo Santos ở mức 34 triệu bảng. Tuy vậy, việc không được thi đấu nhiều ở World Cup khiến giá trị tiền vệ 25 tuổi không tăng như kỳ vọng.

Danilo không phải cái tên xa lạ với bóng đá châu Âu. Anh từng khoác áo Nottingham Forest, sau khi gia nhập CLB từ Palmeiras với mức phí 16 triệu bảng hồi tháng 1/2023.

Tiền vệ người Brazil có tổng cộng 62 lần ra sân cho Forest, nhưng có giai đoạn phải nghỉ thi đấu dài hạn do bị gãy chân đầu mùa 2024/25.

Sau khi bình phục, Danilo trở lại Brazil đầu quân cho Botafogo tháng 7/2025. Kể từ đó, anh ghi 11 bàn thắng sau 41 lần ra sân, trở thành một trong những tiền vệ ghi bàn ấn tượng nhất đội.