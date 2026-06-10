Ngày 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm tại xã Bình Đại khiến một người tử vong, đồng thời tạm giữ người đàn ông bị nghi phóng hỏa do mâu thuẫn tranh chấp tài sản trong gia đình.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 7h40 ngày 8/6, người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại. Cửa hàng do ông T.N.Lam (51 tuổi) làm chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tuy nhiên, do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh, thiêu rụi toàn bộ cửa hàng cùng tài sản bên trong. Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể.

Nhận được báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường, tổ chức cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Qua rà soát, lực lượng công an xác định và tạm giữ Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước), là anh ruột của chủ cửa hàng, để điều tra về hành vi liên quan vụ việc.

Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Bước đầu tại cơ quan công an, Lynh khai do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên vào sáng 8/6 đã dùng xăng tạt vào khu vực tập kết nhiều thùng carton trước cửa hàng rồi dùng bật lửa châm gây cháy.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều người bên trong cửa hàng. Khi phát hiện cháy, đa số đã kịp thoát ra ngoài. Riêng ông T.N.L (82 tuổi), cha ruột của Lynh và chủ cửa hàng, đang mắc bệnh tai biến nên không kịp thoát thân.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua xác minh ban đầu, nghi vấn vẫn còn có thêm người mắc kẹt trong khu vực cháy. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do một phần tầng một của cửa hàng đã bị sụp xuống, vách tường hai bên có kết cấu kém, cộng thêm ảnh hưởng từ vụ cháy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường, đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.