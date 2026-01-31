Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ thành công Hoàng Thị Vân (SN 1950) tại một khu nhà trọ thuộc phường Tân Sơn Nhì, TPHCM. Đối tượng bị bắt giữ sau gần 25 năm trốn truy nã.

Cơ quan công an xác định thủ đoạn lẩn trốn của Vân rất tinh vi. Sau khi rời khỏi địa phương, đối tượng cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân, liên tục thay đổi chỗ ở, làm thuê nhiều nghề và sử dụng tên giả để tạo vỏ bọc.

Đối tượng Hoàng Thị Vân. Ảnh: CACC

Đánh giá về hành vi này, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối) cho rằng việc sử dụng tên giả và thay đổi chỗ ở liên tục thể hiện ý thức chủ quan cố tình né tránh pháp luật. Hành vi gian dối này khiến đối tượng mất cơ hội hưởng các tình tiết giảm nhẹ như “thành khẩn khai báo” hay “ăn năn hối cải”.

Theo Luật sư Hùng, tuy pháp luật hiện hành không quy định “trốn truy nã” là tình tiết tăng nặng định khung, nhưng tòa án sẽ xem xét kỹ yếu tố này khi đánh giá nhân thân. Việc cản trở thực thi công lý suốt 25 năm thường dẫn đến mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với các trường hợp không bỏ trốn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hoàng Thị Vân (trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) làm ăn thua lỗ trong giai đoạn 2000-2001. Đối tượng đã vay mượn của nhiều người với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 25/8/2001, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Hoàng Thị Vân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về khung hình phạt, Luật sư Hùng nhận định cơ quan tố tụng sẽ áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội khi đối chiếu giữa Bộ luật Hình sự 1999 và 2015. Với số tiền chiếm đoạt 116 triệu đồng, đối tượng đối diện với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Luật sư khuyến cáo, trong bối cảnh dữ liệu dân cư quốc gia ngày càng hoàn thiện, việc ẩn mình dưới danh tính giả không thể duy trì lâu dài. Việc sớm đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng là quyền lợi hợp pháp thay vì phải sống trong lo âu kéo dài.