Cơ quan chức năng xác định bị can Nguyễn Phúc Bình (41 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp) bị điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vụ việc bắt nguồn từ tin báo ngày 27/11 của ông Bùi Phú Mỹ (đại diện Văn phòng Công chứng Phú Mỹ). Ông Mỹ trình báo Công an xã Vĩnh Bình về việc phát hiện một hợp đồng ủy quyền giả mạo.

Ông Nguyễn Phúc Bình cùng các tang vật, trong đó có 33 con dấu các loại. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, khi UBND xã Vĩnh Bình liên hệ xác minh, Văn phòng Công chứng Phú Mỹ kiểm tra hệ thống và khẳng định hợp đồng này sai về nội dung, hình thức, con dấu và chữ ký công chứng viên.

Vào cuộc điều tra, công an mời làm việc với ông Bình và N.C.T. (25 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy). Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng T. khai chỉ là người đi nộp hồ sơ thuê để hưởng tiền công.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Bình, lực lượng chức năng thu giữ 33 con dấu các loại cùng 106 bộ hồ sơ (gồm hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phân chia di sản). Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 máy hủy tài liệu, laptop và nhiều tang vật liên quan.