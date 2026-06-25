Sau khi đăng tải các bài viết liên quan vụ việc cụ bà 97 tuổi (ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) gặp khó khăn khi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, báo VietNamNet đã nhận được hàng trăm phản hồi của bạn đọc.

Điều đó thể hiện bạn đọc đặc biệt quan tâm tới thái độ phục vụ, cách ứng xử của cán bộ tại các trung tâm phục vụ hành chính công, những người gần gũi bậc nhất với người dân trong xử lý các thủ tục giấy tờ.

Cán bộ cần có tâm thế phục vụ

Nhận định về vụ việc, bạn đọc Nguyễn Thúy Hằng cho rằng: “Vấn đề ở đây là thái độ phục vụ, cách giao tiếp và thực hiện chuyên môn phải linh hoạt trong mọi tình huống. Người cán bộ có trình độ, có đức và có tâm tự biết phải xử lý tình huống như thế nào”.

Bạn đọc Lưu Chung bày tỏ: “Các cán bộ công chức làm việc trực tiếp với người dân cần nâng cao ‘cái tình’ để có cách cư xử nhân văn hơn”. Tự nhận bản thân từng làm cán bộ, các bạn đọc Nguyễn Liếng và Vũ Văn Thâm đều cho rằng việc tới tận nhà hỗ trợ thủ tục cho các cụ già là hợp lý, bởi vì “ngoài tuân thủ luật, chúng ta còn phải ứng xử nhân văn nhằm phục vụ người dân”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ của công dân. Ảnh: N. Huyền

Bạn đọc Ha Phan Phuc cũng kể lại việc từng đi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu cho mẹ 94 tuổi ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Khác với tình huống mà gia đình cụ bà 97 tuổi gặp phải, bạn đọc này được cán bộ hướng dẫn tận tình, thậm chí còn cho mượn hộp mực dấu mang về để người mẹ lăn tay (vì cụ già không ký được).

Từ đó, bạn đọc Ha Phan Phuc đặt ra câu hỏi: “Nếu cán bộ không có tâm thế phục vụ, những việc nho nhỏ như thế này vẫn cứ tắc hoài vì bệnh đúng nguyên tắc?”.

Bài học về sự chuyên nghiệp

Một số bạn đọc cho rằng cán bộ trong vụ việc đã tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc và không làm sai việc gì. Tuy nhiên, chị Lê Ngọc Ánh lại cho rằng: “Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, không nên bào chữa, bao che cho những việc làm sai. Không ai dám chắc mình luôn đúng nhưng khi được chỉ ra hoặc tự nhận ra cái sai thì phải dám nhận lỗi. Đó mới là người đàng hoàng, chính trực.

Trong các văn bản đã có các quy tắc, quy định rất rõ ràng về văn hóa ứng xử khi làm việc. Việc này thường ngày cũng được nhắc đến trên phương tiện thông tin đại chúng nên không thể nói là không biết, nhất là đối với cán bộ hay phải làm việc trực tiếp với người dân”.

Trong khi đó, một số bạn đọc phản bác ý kiến cho rằng thiếu sót của cán bộ trong vụ việc xuất phát từ áp lực hoàn thành khối lượng công việc lớn.

“Các cán bộ khác cần coi đây như bài học. Cán bộ phải đặt mình vào tư thế của người phục vụ nhân dân. Ai thấy không phù hợp cứ xin nghỉ việc, ra ngoài làm để hiểu muốn có tiền phải có thái độ phục vụ khách hàng ra sao”, bạn đọc Quoc Le thẳng thắn bình luận.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thanh Hiền để lại ý kiến: “Không phải vì mệt mà giao tiếp vậy đâu. Bởi vì trong dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, người ta luôn có những mẫu câu chuẩn mực phải học thuộc để ngay cả khi mệt mỏi vẫn chuyên nghiệp”.