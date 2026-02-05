Tối 5/2, theo nguồn tin của VietNamNet, sau một thời gian truy xét, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Các nghi phạm trên đường tẩu thoát

Cũng trong tối nay, Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về việc bắt giữ các nghi phạm. Buổi họp báo do Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, diễn ra vào sáng mai (6/2).

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai đối tượng là nam giới, mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab, sử dụng xe mô tô mang theo một túi xách màu xanh, đi vào Vietcombank trên đường Trường Chinh.

Khi vào bên trong, cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế bảo vệ và nhân viên giao dịch, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi lấy khoảng 1,8 tỷ đồng, các đối tượng lên xe tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng. Cơ quan công an xác định, các đối tượng gây án có độ tuổi từ 18 đến 40. Một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Phương tiện gây án được chôn trong hố đào sẵn, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km

Quá trình truy bắt nghi phạm, sáng 25/1, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng - đen do các nghi phạm chôn giấu dưới một cái hố tại khu vực rừng thông, thuộc Cụm Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây Nam.