Tối 19/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ đỗ ô tô chắn ngõ trong ngày Tết tại Hà Tĩnh, Công an phường Trần Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, khoảng 12h ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), Công an phường Trần Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.XX của ông Nguyễn Viết L. (SN 1985, trú tại phường Trần Phú) dừng, đỗ tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh gây cản trở giao thông.

Thời điểm này, ô tô biển số 38A-577.XX do anh Phạm Anh T. (SN 1997, trú tại xã Hương Phố, Hà Tĩnh) điều khiển không thể lưu thông.

Ô tô màu trắng đỗ tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh gây cản trở giao thông. Ảnh: PV

Sau khi xảy ra sự việc, chủ các phương tiện có lời qua tiếng lại. Chủ xe 38A-612.XX tiếp tục đưa thêm một phương tiện khác mang biển số 38A-258.XX đến đỗ phía sau xe 38A-577.XX, khiến phương tiện này không thể di chuyển.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an phường Trần Phú cử tổ công tác đến hiện trường.

Tổ công tác yêu cầu ông Nguyễn Viết L., chủ hai phương tiện, di chuyển xe nhằm bảo đảm giao thông, đồng thời mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an phường Trần Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Viết L. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Đại diện Cục CSGT cho biết, đường phố là bộ phận của hệ thống đường bộ, phục vụ hoạt động giao thông và các mục đích theo quy định của pháp luật. Vì vậy, khi dừng, đỗ phương tiện, các chủ phương tiện cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời, bảo đảm các điều kiện an toàn, không gây cản trở lưu thông.

“Trong tình huống tương tự, các tài xế cần giữ bình tĩnh, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Trường hợp không thể tự hòa giải, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc gửi thông tin, hình ảnh phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết kịp thời”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

