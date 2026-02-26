Sáng 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Viết Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Linh là người liên quan trong vụ việc “khóa đầu, khóa đuôi” ô tô xảy ra tại phường Trần Phú vào chiều mùng 2 Tết.

Trước đó, sáng 18/2 (tức mùng 2 Tết), anh P.A.T lái ô tô chở gia đình đi chúc Tết tại phường Trần Phú. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh T. gặp một ô tô màu trắng do Nguyễn Viết Linh điều khiển đỗ chắn gần hết lối đi.

Mặc dù được đề nghị di chuyển phương tiện để nhường đường, Linh không chấp hành, thậm chí còn gọi thêm một xe khác đến đỗ phía sau, khiến phương tiện của anh T. bị chặn cả trước lẫn sau.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi Công an phường Trần Phú có mặt xử lý, chiếc xe chắn đường mới được di chuyển.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói mang tính thách thức, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.