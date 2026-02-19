Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip gây xôn xao dư luận, ghi lại vụ việc một nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ. Sau khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đỗ phía sau xe của người dân.

Nam tài xế còn khoe quen biết nhiều công an và tuyên bố phạt 100 triệu đồng cũng được.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết). Anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh) cho biết khoảng 10h20 cùng ngày, anh điều khiển ô tô chở bố mẹ đến nhà ông bà ngoại ở đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh để chúc Tết.

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện một ô tô hiệu Toyota màu trắng BKS 38A-612.XX đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến anh không thể tiếp tục di chuyển.

Anh T. cho biết đã xuống xe, tìm thông tin liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu.

Vị trí đỗ của chiếc xe. Ảnh: PV

Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe. Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các phương tiện khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông này cho rằng khu vực trên được phép đỗ xe.

Người này còn nói rằng “ai cẩu được thì cứ cẩu”, đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người này tiếp tục điều khiển một xe Ford khác đỗ phía sau, khiến xe của anh T. bị kẹp giữa hai đầu, không thể tiến hoặc lùi.

Sau đó, chủ hai phương tiện rời đi. Anh T. buộc phải trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi được yêu cầu di chuyển ô tô, nam tài xế điều khiển thêm một xe khác đến đỗ trong ngõ. Ảnh: PV

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận và xử lý vụ việc.

Theo video lan truyền, dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền và yêu cầu di chuyển phương tiện, người đàn ông vẫn không hợp tác. Người này tuyên bố “thích thì đỗ đến mai”, khoe quen biết nhiều công an, gia đình có nhiều xe và sẵn sàng chịu phạt 100 triệu đồng.

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: PV

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú có mặt, yêu cầu di dời chiếc xe trắng đang chặn đầu để anh T. có thể rời khỏi khu vực.

“Xe tôi bị chặn hơn 3 tiếng. Sau khi điều khiển thêm xe khác đến chặn xe tôi, anh này nói rằng xe bị hư, rồi bảo mất chìa khóa nên đỗ xe ở đó. Rất may có lãnh đạo Công an phường Trần Phú xuống xử lý thì tôi mới ra khỏi được khu vực trên", anh T. cho hay.

"Vị lãnh đạo trên cũng cho biết, sau kỳ nghỉ Tết sẽ mời tôi đến tường trình lại sự việc, để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, anh T. chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trần Phú cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, vận động nam tài xế di chuyển phương tiện để đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân.