Ngày 1/1/2026, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay, khoảng 8h30 ngày 30/12/2025, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Đ.T.N. (SN 2001, trú tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa) trong tình trạng hoảng loạn, vùng đỉnh đầu chảy nhiều máu.

Sau khi được cấp cứu, kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có một vết chém sâu ở đỉnh đầu, dài khoảng 8cm, rộng 3cm, gây tổn thương nội sọ và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân tỉnh táo, đã qua cơn nguy kịch, có thể nhận biết người xung quanh nhưng vẫn còn mệt mỏi, đau đầu.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi chị T.N. tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Chị Đ.T.N. là vợ của anh trai nạn nhân V.T.N.A. (SN 2004), người đã bị chồng là Dương Văn Khánh sát hại ngày 30/12.

Ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã trao đổi sơ bộ với bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1977, mẹ của chị N.A.).

Bà Ng. cho biết trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng N.A. đã phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra cãi vã liên quan đến vấn đề tài chính.

Theo bà Ng., Khánh bức xúc về việc chi tiêu của vợ, thậm chí nghi ngờ vợ giấu tiền mang về cho mẹ đẻ. Từ những mâu thuẫn này, quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng và dẫn đến quyết định ly hôn.

Như VietNamNet đã đưa tin, sau khi hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và bị Khánh đe dọa, ngày 27/12/2025, chị V.T.N.A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ tại TDP Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn).

Khoảng 7h sáng 30/12, Khánh điều khiển xe máy, mang theo dao đến nhà mẹ vợ và tấn công khiến chị N.A. tử vong tại chỗ.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển đến nhà anh vợ tại TDP Nam Tiến, dùng dao chém chị dâu T.N. và cháu trai Đ.X.M. (SN 2023) khi hai mẹ con đang ngủ.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu M. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển xe máy đến một bệnh viện và nhảy từ tầng cao xuống đất.