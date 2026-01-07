"Luật ngầm" tự quản

Chia sẻ với PV VietNamNet, em Đ.K.B. (SN 2012, Hải Phòng), một học viên từng theo học tại cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Trung tâm Hải Hà) tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, nhắc lại chuỗi ngày "rèn luyện" tại đây.

B. cho biết, ngay khi nhập học, em được xếp vào phòng chung với khoảng 15 người. Tại đây tồn tại một "đội tự quản" gồm các học viên lớn tuổi, quản lý bằng những quy định kiểu 'luật ngầm'.

''Luật ngầm' tại đây thể hiện bằng hình phạt, học viên để quần áo trên giường bị phạt, tắm làm tràn nước cũng bị phạt', B. kể lại.

Học viên Đ.K.B.

"Hàng ngày chúng cháu phải xách nước tưới cây, lấy đá làm cổng, cắt cỏ chăn dê và vác gỗ làm hàng rào", B. nhớ lại. Việc ăn uống cũng do học viên tự phân công nấu nướng phục vụ nhau.

"Cháu ít được gọi về nhà. Nếu gọi thì phải biết là không được nói thông tin xấu về trung tâm, nếu sai ý sẽ bị đội tự quản xử lý", B. kể.

Ông Đ.X.T.

Phía sau hình ảnh tận tâm và nỗi ân hận của phụ huynh

Nghe con kể lại sự việc, ông Đ.X.T. (bố em B.) không giấu được sự bức xúc. Ông cho biết, do con mải chơi game, bỏ học nên gia đình muốn gửi cháu vào môi trường kỷ luật để tu dưỡng.

Ngày 23/10/2025, ông ký hợp đồng với Trung tâm Hải Hà, trong đó có điều khoản cam kết "không để xảy ra việc đánh đập". Tuy nhiên, thấy con có biểu hiện tâm lý bất thường, ông gặng hỏi và khi biết sự thật đã quyết định đón con về. Ông T. cho biết ông đứng ra làm chứng tại cơ quan điều tra.

Ông P.T.K. (bố của nạn nhân P.H.N. - người tử vong sau 2 ngày vào Trung tâm Hải Hà) cho biết, gia đình tìm đến trung tâm sau khi biết đến nơi này qua quảng cáo trên mạng xã hội với hình ảnh uy tín.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2

Ông K. cho biết giám đốc Nguyễn Văn Hải đã tạo dựng hình ảnh một người thầy tận tâm, liên tục thuyết phục và cam kết sẽ giúp cháu N. ngoan hơn.

Tin vào những lời quảng cáo về chế độ ăn ngủ điều độ, rèn luyện thể thao và đi chùa tu tâm cho học viên, ông K. đã chấp nhận đóng mức học phí 12 triệu đồng/tháng để gửi con tham gia khóa học 3 tháng.

"Cháu mới vào học được 2 ngày thì gia đình nghe tin dữ", ông K. đau xót.

Bắt tạm giam giám đốc trung tâm cùng nhiều đối tượng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm) cùng 9 người khác gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Xuân Khải.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà Nguyễn Văn Hải và 5 đối tượng khác đã bị bắt tạm giam.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, em P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm), được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. mâu thuẫn với một số người tại trung tâm dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều và đã tử vong.